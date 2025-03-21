https://ria.ru/20250321/lavrov-2006372120.html

Путин подписал указ о награждении Лаврова за выдающиеся заслуги

Путин подписал указ о награждении Лаврова за выдающиеся заслуги - РИА Новости, 21.03.2025

Путин подписал указ о награждении Лаврова за выдающиеся заслуги

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:05:00+03:00

2025-03-21T09:05:00+03:00

2025-03-21T10:52:00+03:00

сергей лавров

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_c5aac10eb1de89611a287668a202f7f6.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича", — говорится в документе.Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе страны. Орден также могут вручить главам иностранных государств за выдающиеся заслуги перед Россией.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006001844.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, владимир путин, россия, общество