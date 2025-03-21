https://ria.ru/20250321/lavrov-2006360354.html

Лавров пользуется авторитетом у недружественных стран, заявила Матвиенко

Лавров пользуется авторитетом у недружественных стран, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.03.2025

Лавров пользуется авторитетом у недружественных стран, заявила Матвиенко

При опросах по всем странам и континентам глава МИД Сергей Лавров стал бы самым известным дипломатом, он пользуется авторитетом среди коллег и глав даже... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:36:00+03:00

2025-03-21T06:36:00+03:00

2025-03-21T06:36:00+03:00

политика

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. При опросах по всем странам и континентам глава МИД Сергей Лавров стал бы самым известным дипломатом, он пользуется авторитетом среди коллег и глав даже недружественных государств, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Лаврову 21 марта исполняется 75 лет. "Если бы были проведены исследования, опросы по всем странам и континентам, кто является самым известным в мире дипломатом последних десятилетий, не сомневаюсь, что на первой строчке, причём с большим отрывом, был бы Сергей Лавров. И в Азии, и в Африке, и в Америке, везде. И среди обычных граждан, и среди политиков. Думаю, у него бы не было, просто не было бы конкурентов", - сказала Матвиенко. Поздравление спикера СФ размещено в официальном Telegram-канале Совета Федерации. По словам законодателя, глава МИД России "пользуется реальным авторитетом среди коллег и глав даже недружественных государств". Некоторые пытаются на него быть похожими, "некоторые его боятся и правильно делают, но все, безусловно, уважают". "Лично меня всегда поражала его способность держать в голове всю огромную международную повестку в её развитии. Со всеми актуальными сюжетами, с цепочками взаимосвязей, деталей. И в каждый момент абсолютно точно оценивать её в системе координат российских интересов. Это же, как всем понятно, просто невероятный объем информации, какой-то суперкомпьютер прямо", - отметила спикер СФ. По словам сенатора, на любых самых сложных переговорах, какие бы неожиданные повороты или предложения не прозвучали с противоположной стороны, Лавров "мгновенно видит их через призму наших национальных интересов". "Его невозможно, просто невозможно застать врасплох. Он анализирует каждое новое обстоятельство быстро, глубоко и, что важно, безошибочно", - сказала политик. "Вы помните, чтобы он когда-либо ошибся, произнёс слова, которые потом пришлось бы опровергать, или которые бы просто оказались неуместными? Конечно, нет. Потому что он всегда безупречно выверенно точен", - подчеркнула законодатель. Чтобы быть таким, как Лавров, недостаточно просто получить образование, пройти качественную дипломатическую школу, долгую карьерную лестницу, хотя за Сергеем Викторовичем все это, безусловно, есть, сказала политик. "Нужно ещё и обладать прирождённым талантом дипломата, как говорится, от Бога. В нем этот уникальный талант проявлен в высшей степени и работает без остатка на укрепление суверенитета и международного авторитета России", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006360088.html

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006359668.html

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006351627.html

азия

африка

америка

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политика, азия, африка, америка, сергей лавров, валентина матвиенко, совет федерации рф