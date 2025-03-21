https://ria.ru/20250321/lavrov-2006360088.html
России с Лавровым очень повезло, заявила Матвиенко
России с Лавровым очень повезло, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.03.2025
России с Лавровым очень повезло, заявила Матвиенко
России с Сергеем Лавровым очень повезло, он как раз такой человек, который должен находиться на позиции главы МИД великой державы, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:29:00+03:00
2025-03-21T06:29:00+03:00
2025-03-21T06:32:00+03:00
россия
сергей лавров
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005666828_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_6738ee07d1db5574749621996188ddba.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. России с Сергеем Лавровым очень повезло, он как раз такой человек, который должен находиться на позиции главы МИД великой державы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Лаврову 21 марта исполняется 75 лет. "Считаю, России с Сергеем Лавровым очень повезло. Он как раз такой человек, который должен находиться на позиции министра иностранных дел великой державы", - отметила Матвиенко. Поздравление спикера СФ размещено в официальном Telegram-канале Совета Федерации. Матвиенко поздравила Лаврова с юбилеем. "Хочу искренне пожелать ему и доброго здоровья, и душевных сил, чтобы его мудрость, энергия и опыт ещё долгие годы служили на благо нашей Родины", - сказала политик.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006359668.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005666828_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_1a722cf77dca8b8407c327dde277dad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
России с Лавровым очень повезло, заявила Матвиенко
Матвиенко: России с Лавровым очень повезло