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Лавров олицетворяет российскую внешнюю политику, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.03.2025
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06:22 21.03.2025 (обновлено: 06:36 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006359668.html
Лавров олицетворяет российскую внешнюю политику, заявила Матвиенко
Лавров олицетворяет российскую внешнюю политику, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.03.2025
Лавров олицетворяет российскую внешнюю политику, заявила Матвиенко
Глава МИД РФ Сергей Лавров буквально олицетворяет российскую внешнюю политику, то, как он представляет Россию на международном уровне, всегда отличается... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:22:00+03:00
2025-03-21T06:36:00+03:00
россия
валентина матвиенко
сергей лавров
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров буквально олицетворяет российскую внешнюю политику, то, как он представляет Россию на международном уровне, всегда отличается абсолютной ясностью позиции и неподражаемым стилем, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Лаврову 21 марта исполняется 75 лет. "Сергея Викторовича я знаю давно по совместной работе и безмерно его уважаю. Для меня, как и для многих, он эталон классического дипломата, что, к большому сожалению, в современном мире уже стало большой редкостью. Говорю это искренне. Человек, который прошёл все ступени службы и абсолютно по праву уже более 20 лет буквально олицетворяет собою российскую внешнюю политику", - сказала Матвиенко. Поздравление спикера СФ размещено в официальном Telegram-канале Совета Федерации. Матвиенко полагает, что Лавров как никто другой воплощает в себе качества, которые необходимы на таком уровне. "Глубочайшее знание мировой истории и традиций отечественной дипломатической школы, способность к глубокому анализу, проницательность, умение видеть собеседника и предугадывать ход его мыслей, умение найти элегантный выход даже из самых сложных ситуаций", - отметила она. По словам Матвиенко, то, как Лавров представляет нашу страну на международном уровне, "всегда отличается абсолютной ясностью позиции и неподражаемым стилем". "И все это в сочетании с прекрасным чувством юмора, мгновенной реакцией и точным словом. Некоторые эпизоды с его умением подобрать то самое единственное точное подходящее русское слово стали уже легендарными, сделали его популярным в народе, причём не только у нас", - отметила законодатель.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006357030.html
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россия, валентина матвиенко, сергей лавров, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Лавров олицетворяет российскую внешнюю политику, заявила Матвиенко

Матвиенко: Лавров олицетворяет российскую внешнюю политику

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров буквально олицетворяет российскую внешнюю политику, то, как он представляет Россию на международном уровне, всегда отличается абсолютной ясностью позиции и неподражаемым стилем, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Лаврову 21 марта исполняется 75 лет.
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"Сергея Викторовича я знаю давно по совместной работе и безмерно его уважаю. Для меня, как и для многих, он эталон классического дипломата, что, к большому сожалению, в современном мире уже стало большой редкостью. Говорю это искренне. Человек, который прошёл все ступени службы и абсолютно по праву уже более 20 лет буквально олицетворяет собою российскую внешнюю политику", - сказала Матвиенко. Поздравление спикера СФ размещено в официальном Telegram-канале Совета Федерации.
Матвиенко полагает, что Лавров как никто другой воплощает в себе качества, которые необходимы на таком уровне. "Глубочайшее знание мировой истории и традиций отечественной дипломатической школы, способность к глубокому анализу, проницательность, умение видеть собеседника и предугадывать ход его мыслей, умение найти элегантный выход даже из самых сложных ситуаций", - отметила она.
По словам Матвиенко, то, как Лавров представляет нашу страну на международном уровне, "всегда отличается абсолютной ясностью позиции и неподражаемым стилем".
"И все это в сочетании с прекрасным чувством юмора, мгновенной реакцией и точным словом. Некоторые эпизоды с его умением подобрать то самое единственное точное подходящее русское слово стали уже легендарными, сделали его популярным в народе, причём не только у нас", - отметила законодатель.
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