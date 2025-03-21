https://ria.ru/20250321/lavrov-2006359668.html

Лавров олицетворяет российскую внешнюю политику, заявила Матвиенко

Лавров олицетворяет российскую внешнюю политику, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.03.2025

Лавров олицетворяет российскую внешнюю политику, заявила Матвиенко

Глава МИД РФ Сергей Лавров буквально олицетворяет российскую внешнюю политику, то, как он представляет Россию на международном уровне, всегда отличается... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:22:00+03:00

2025-03-21T06:22:00+03:00

2025-03-21T06:36:00+03:00

россия

валентина матвиенко

сергей лавров

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров буквально олицетворяет российскую внешнюю политику, то, как он представляет Россию на международном уровне, всегда отличается абсолютной ясностью позиции и неподражаемым стилем, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Лаврову 21 марта исполняется 75 лет. "Сергея Викторовича я знаю давно по совместной работе и безмерно его уважаю. Для меня, как и для многих, он эталон классического дипломата, что, к большому сожалению, в современном мире уже стало большой редкостью. Говорю это искренне. Человек, который прошёл все ступени службы и абсолютно по праву уже более 20 лет буквально олицетворяет собою российскую внешнюю политику", - сказала Матвиенко. Поздравление спикера СФ размещено в официальном Telegram-канале Совета Федерации. Матвиенко полагает, что Лавров как никто другой воплощает в себе качества, которые необходимы на таком уровне. "Глубочайшее знание мировой истории и традиций отечественной дипломатической школы, способность к глубокому анализу, проницательность, умение видеть собеседника и предугадывать ход его мыслей, умение найти элегантный выход даже из самых сложных ситуаций", - отметила она. По словам Матвиенко, то, как Лавров представляет нашу страну на международном уровне, "всегда отличается абсолютной ясностью позиции и неподражаемым стилем". "И все это в сочетании с прекрасным чувством юмора, мгновенной реакцией и точным словом. Некоторые эпизоды с его умением подобрать то самое единственное точное подходящее русское слово стали уже легендарными, сделали его популярным в народе, причём не только у нас", - отметила законодатель.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006357030.html

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006348537.html

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россия, валентина матвиенко, сергей лавров, совет федерации рф