Лавров олицетворяет российскую внешнюю политику, заявила Матвиенко
Матвиенко: Лавров олицетворяет российскую внешнюю политику
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров буквально олицетворяет российскую внешнюю политику, то, как он представляет Россию на международном уровне, всегда отличается абсолютной ясностью позиции и неподражаемым стилем, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Лаврову 21 марта исполняется 75 лет.
"Сергея Викторовича я знаю давно по совместной работе и безмерно его уважаю. Для меня, как и для многих, он эталон классического дипломата, что, к большому сожалению, в современном мире уже стало большой редкостью. Говорю это искренне. Человек, который прошёл все ступени службы и абсолютно по праву уже более 20 лет буквально олицетворяет собою российскую внешнюю политику", - сказала Матвиенко. Поздравление спикера СФ размещено в официальном Telegram-канале Совета Федерации.
Матвиенко полагает, что Лавров как никто другой воплощает в себе качества, которые необходимы на таком уровне. "Глубочайшее знание мировой истории и традиций отечественной дипломатической школы, способность к глубокому анализу, проницательность, умение видеть собеседника и предугадывать ход его мыслей, умение найти элегантный выход даже из самых сложных ситуаций", - отметила она.
По словам Матвиенко, то, как Лавров представляет нашу страну на международном уровне, "всегда отличается абсолютной ясностью позиции и неподражаемым стилем".
"И все это в сочетании с прекрасным чувством юмора, мгновенной реакцией и точным словом. Некоторые эпизоды с его умением подобрать то самое единственное точное подходящее русское слово стали уже легендарными, сделали его популярным в народе, причём не только у нас", - отметила законодатель.