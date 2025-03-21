Власти Крыма заявили, что Зеленский соврал о ситуации на полуострове
Депутат Цеков: Зеленский публично и цинично соврал о ситуации в Крыму
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский публично, нагло и цинично соврал о жизни на полуострове, пытаясь обмануть, прежде всего, украинцев и жителей европейских стран.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа". Минэкономразвития России, комментируя его слова, заявило, что полуостров - одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма, без учета частного сектора, были размещены 2,4 миллиона туристов.
"Зеленский публично, нагло и цинично врет, пытаясь обмануть, прежде всего, граждан Украины и европейцев. Но уверен, придет время, украинцы и население западных стран поймут, какой лживый, никчемный и ничтожный человек был во главе Украины", - сказал Цеков в беседе с агентством.
По его словам, настоящий этап развития и процветания Крыма как раз-таки начался в 2014 году с возвращения полуострова в состав России.
"Уверен, что это выступление Зеленского вызовет негодование и возмущение у всех крымчан, которые являются живыми свидетелями разительных изменений, которые произошли на полуострове за последние 11 лет", - сказал Цеков.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.