Рейтинг@Mail.ru
Власти Крыма заявили, что Зеленский соврал о ситуации на полуострове - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/krym-2006364803.html
Власти Крыма заявили, что Зеленский соврал о ситуации на полуострове
Власти Крыма заявили, что Зеленский соврал о ситуации на полуострове - РИА Новости, 21.03.2025
Власти Крыма заявили, что Зеленский соврал о ситуации на полуострове
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский публично, нагло и цинично соврал о жизни на полуострове,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:43:00+03:00
2025-03-21T07:43:00+03:00
россия
украина
севастополь
владимир зеленский
сергей цеков
сергей аксенов (политик)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004556518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17a1961aab5f313f22e7e99070c29265.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский публично, нагло и цинично соврал о жизни на полуострове, пытаясь обмануть, прежде всего, украинцев и жителей европейских стран. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа". Минэкономразвития России, комментируя его слова, заявило, что полуостров - одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма, без учета частного сектора, были размещены 2,4 миллиона туристов. "Зеленский публично, нагло и цинично врет, пытаясь обмануть, прежде всего, граждан Украины и европейцев. Но уверен, придет время, украинцы и население западных стран поймут, какой лживый, никчемный и ничтожный человек был во главе Украины", - сказал Цеков в беседе с агентством. По его словам, настоящий этап развития и процветания Крыма как раз-таки начался в 2014 году с возвращения полуострова в состав России. "Уверен, что это выступление Зеленского вызовет негодование и возмущение у всех крымчан, которые являются живыми свидетелями разительных изменений, которые произошли на полуострове за последние 11 лет", - сказал Цеков. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250321/gosduma-2006345410.html
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006344458.html
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006354753.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004556518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3090a18057bca5dd7f04652ec8e4e4de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, севастополь, владимир зеленский, сергей цеков, сергей аксенов (политик), оон
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Сергей Аксенов (политик), ООН
Власти Крыма заявили, что Зеленский соврал о ситуации на полуострове

Депутат Цеков: Зеленский публично и цинично соврал о ситуации в Крыму

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский публично, нагло и цинично соврал о жизни на полуострове, пытаясь обмануть, прежде всего, украинцев и жителей европейских стран.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа". Минэкономразвития России, комментируя его слова, заявило, что полуостров - одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма, без учета частного сектора, были размещены 2,4 миллиона туристов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Госдуме назвали клоунадой слова Зеленского об "умирающем" Крыме
01:50
"Зеленский публично, нагло и цинично врет, пытаясь обмануть, прежде всего, граждан Украины и европейцев. Но уверен, придет время, украинцы и население западных стран поймут, какой лживый, никчемный и ничтожный человек был во главе Украины", - сказал Цеков в беседе с агентством.
По его словам, настоящий этап развития и процветания Крыма как раз-таки начался в 2014 году с возвращения полуострова в состав России.
"Уверен, что это выступление Зеленского вызовет негодование и возмущение у всех крымчан, которые являются живыми свидетелями разительных изменений, которые произошли на полуострове за последние 11 лет", - сказал Цеков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Крыму назвали весенним обострением слова Зеленского о полуострове
01:37
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
На Западе вышли из себя после слов Зеленского о Крыме
05:00
 
РоссияУкраинаСевастопольВладимир ЗеленскийСергей ЦековСергей Аксенов (политик)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала