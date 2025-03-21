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"Без интерпретаций и фейков". В РФ создадут исторический консорциум - РИА Новости, 21.03.2025
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16:23 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/konsortsium-2006526206.html
"Без интерпретаций и фейков". В РФ создадут исторический консорциум
"Без интерпретаций и фейков". В РФ создадут исторический консорциум - РИА Новости, 21.03.2025
"Без интерпретаций и фейков". В РФ создадут исторический консорциум
В России будет создан Национальный консорциум по историческому просвещению, в который войдут ведущие библиотеки страны и международная медиагруппа "Россия... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:23:00+03:00
2025-03-21T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В России будет создан Национальный консорциум по историческому просвещению, в который войдут ведущие библиотеки страны и международная медиагруппа "Россия сегодня".Как сообщил на пресс-конференции генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин, ключевая задача консорциума – дать возможность каждому человеку работать с документальной памятью страны."Это позволяет самостоятельно формировать критическое и историческое мышление — важную составляющую самосознания", — подчеркнул он."Мы, к сожалению, живем в мире, где пытаются навязать интерпретацию и уже через это идти по пути искажения фактов. Интерпретации заполняют медиапространство, а это и есть одна из форм попыток управления людьми", — добавил директор библиотеки, отметив, что "наличие экспертной базы источников, структурированной и серьезно отобранной, является лучшим средством противостояния таким явлениям".По его словам, колоссальная база Российской национальной библиотеки, обладающей максимальной полнотой изданного в нашей стране, станет основой для формирования источникового фонда."Другой разговор, что это не свалка — выложить все в интернет, оцифровать. Это требует структурирования, экспертного отбора, превращения материала в серьезный контент", — подчеркнул Денис Цыпкин, сообщив, что этот контент ляжет в основу общей библиотечной цифровой платформы "Патриот"."Мы поэтому и объединились, ведь задача, которую мы можем совместно решить, — это оказание помощи тем профессиональным институциям, которые занимаются историческим образованием", — добавил в свою очередь директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев.По его словам, обществу нужно дать не только набор фактов, но и возможность с этим удобно работать. "Все эти ресурсы станут существовать мертвым грузом, если не будет каналов их распространения или институций, которые смогут донести до каждого заинтересованного лица или организации то богатство, которое у нас есть", — пояснил спикер.Важность взаимодействия каналов распространения достоверной информации и библиотечных ресурсов также обозначил генеральный директор Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Юрий Носов."Подключение СМИ очень актуально: если библиотеки двигаются от сохранения к востребованности через доступность, то СМИ идут в обратную сторону: от востребованности к доступности и потом — к сохранению. Это синхронизированное движение даст большой эффект", — отметил он.В связи с этим первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков подчеркнул, что для агентства большая честь стать информационным партнером консорциума."Мы гордимся тем, что ведем свою родословную от Совинформбюро, которое было основано в первые дни войны", — добавил он. При этом спикер назвал агентство "современным летописцем, который день за днем сообщает о том, чем живет страна, о чем переживает".По его мнению, по сообщениям РИА можно восстановить всю историю страны, буквально день за днем."Важно сказать людям, что у них появилась возможность обратиться к первоисточникам; тем более, что все библиотеки, участвующие в консорциуме, — это настоящий кладезь информации и бесценных работ", — резюмировал он.Говоря об уникальности нового электронного ресурса, который планируют запустить в рамках деятельности исторического консорциума, Михаил Афанасьев подчеркнул принципиальное отличие данного продукта от всем известной Википедии и других подобных ресурсов: "У нас получится комплексная вещь, умноженная на верифицированную систему поиска"."Для полноты картины любой человек сможет не только найти опубликованную часть конкретных приказов, распоряжений, но и объединить эти данные с теми архивными материалами, которые есть в Президентской библиотеке, и аудиовизуальной информацией от РИА Новости", — пояснил директор.Как сообщалось ранее, создание Национального консорциума по историческому просвещению обусловлено необходимостью консолидации усилий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2024 года № 314 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения", а также Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.
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общество, социальный навигатор, сн_образование, россия, история, сергей кочетков, российская национальная библиотека, совинформбюро, патриот, президентская библиотека имени б. н. ельцина
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия, история, Сергей Кочетков, Российская национальная библиотека, Совинформбюро, Патриот, Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина
"Без интерпретаций и фейков". В РФ создадут исторический консорциум

В России будет создан консорциум по историческому просвещению

© РИА Новости / Мария ДевахинаПресс-конференция, посвященная созданию Национального консорциума по историческому просвещению
Пресс-конференция, посвященная созданию Национального консорциума по историческому просвещению - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В России будет создан Национальный консорциум по историческому просвещению, в который войдут ведущие библиотеки страны и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Как сообщил на пресс-конференции генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин, ключевая задача консорциума – дать возможность каждому человеку работать с документальной памятью страны.
"Это позволяет самостоятельно формировать критическое и историческое мышление — важную составляющую самосознания", — подчеркнул он.
"Мы, к сожалению, живем в мире, где пытаются навязать интерпретацию и уже через это идти по пути искажения фактов. Интерпретации заполняют медиапространство, а это и есть одна из форм попыток управления людьми", — добавил директор библиотеки, отметив, что "наличие экспертной базы источников, структурированной и серьезно отобранной, является лучшим средством противостояния таким явлениям".
© РИА Новости / Мария ДевахинаГенеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкиин
Генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкиин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкиин
По его словам, колоссальная база Российской национальной библиотеки, обладающей максимальной полнотой изданного в нашей стране, станет основой для формирования источникового фонда.
"Другой разговор, что это не свалка — выложить все в интернет, оцифровать. Это требует структурирования, экспертного отбора, превращения материала в серьезный контент", — подчеркнул Денис Цыпкин, сообщив, что этот контент ляжет в основу общей библиотечной цифровой платформы "Патриот".
"Мы поэтому и объединились, ведь задача, которую мы можем совместно решить, — это оказание помощи тем профессиональным институциям, которые занимаются историческим образованием", — добавил в свою очередь директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев.
Пресс-конференция, посвященная созданию Национального консорциума по историческому просвещению - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Создание Национального консорциума по историческому просвещению
Вчера, 14:35
По его словам, обществу нужно дать не только набор фактов, но и возможность с этим удобно работать. "Все эти ресурсы станут существовать мертвым грузом, если не будет каналов их распространения или институций, которые смогут донести до каждого заинтересованного лица или организации то богатство, которое у нас есть", — пояснил спикер.
Важность взаимодействия каналов распространения достоверной информации и библиотечных ресурсов также обозначил генеральный директор Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Юрий Носов.
"Подключение СМИ очень актуально: если библиотеки двигаются от сохранения к востребованности через доступность, то СМИ идут в обратную сторону: от востребованности к доступности и потом — к сохранению. Это синхронизированное движение даст большой эффект", — отметил он.
© РИА Новости / Мария ДевахинаПервый заместитель Главного редактора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков
Первый заместитель Главного редактора Международной медиагруппы Россия сегодня Сергей Кочетков
Первый заместитель Главного редактора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаПресс-конференция, посвященная созданию Национального консорциума по историческому просвещению
Пресс-конференция, посвященная созданию Национального консорциума по историческому просвещению
Пресс-конференция, посвященная созданию Национального консорциума по историческому просвещению
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаДиректор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев
Директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев
Директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев
© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаГенеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Юрий Носов
Генеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Юрий Носов
Генеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Юрий Носов
© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 4
Первый заместитель Главного редактора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 4
Пресс-конференция, посвященная созданию Национального консорциума по историческому просвещению
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4
Директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев
© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 4
Генеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Юрий Носов
© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 4
В связи с этим первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков подчеркнул, что для агентства большая честь стать информационным партнером консорциума.
"Мы гордимся тем, что ведем свою родословную от Совинформбюро, которое было основано в первые дни войны", — добавил он. При этом спикер назвал агентство "современным летописцем, который день за днем сообщает о том, чем живет страна, о чем переживает".
По его мнению, по сообщениям РИА можно восстановить всю историю страны, буквально день за днем.
«
"Важно сказать людям, что у них появилась возможность обратиться к первоисточникам; тем более, что все библиотеки, участвующие в консорциуме, — это настоящий кладезь информации и бесценных работ", — резюмировал он.
Говоря об уникальности нового электронного ресурса, который планируют запустить в рамках деятельности исторического консорциума, Михаил Афанасьев подчеркнул принципиальное отличие данного продукта от всем известной Википедии и других подобных ресурсов: "У нас получится комплексная вещь, умноженная на верифицированную систему поиска".
"Для полноты картины любой человек сможет не только найти опубликованную часть конкретных приказов, распоряжений, но и объединить эти данные с теми архивными материалами, которые есть в Президентской библиотеке, и аудиовизуальной информацией от РИА Новости", — пояснил директор.
Как сообщалось ранее, создание Национального консорциума по историческому просвещению обусловлено необходимостью консолидации усилий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2024 года № 314 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения", а также Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.
 
ОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияисторияСергей КочетковРоссийская национальная библиотекаСовинформбюроПатриотПрезидентская библиотека имени Б. Н. Ельцина
 
 
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