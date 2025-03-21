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Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу
Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу - РИА Новости, 21.03.2025
Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:57:00+03:00
2025-03-21T14:57:00+03:00
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ПХЕНЬЯН, 21 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу. "Хотел бы выразить признательность корейским друзьям за солидарность с позицией России по всем острым проблемам мировой политики и особенно - по украинскому вопросу", - обратился Шойгу к председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну на переговорах. Секретарь СБ РФ подчеркнул, что "Россия чрезвычайно дорожит достигнутым уровнем стратегических отношений между странами и нацелена на их углубление".
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россия, сергей шойгу, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), украина
Россия, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Украина
Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу
Шойгу поблагодарил Ким Чен Ына за солидарность с Россией по украинскому вопросу