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Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу

Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу - РИА Новости, 21.03.2025

Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:57:00+03:00

2025-03-21T14:57:00+03:00

2025-03-21T14:57:00+03:00

россия

сергей шойгу

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

украина

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ПХЕНЬЯН, 21 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу. "Хотел бы выразить признательность корейским друзьям за солидарность с позицией России по всем острым проблемам мировой политики и особенно - по украинскому вопросу", - обратился Шойгу к председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну на переговорах. Секретарь СБ РФ подчеркнул, что "Россия чрезвычайно дорожит достигнутым уровнем стратегических отношений между странами и нацелена на их углубление".

https://ria.ru/20250321/shojgu-2006470925.html

россия

кндр (северная корея)

украина

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