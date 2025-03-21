https://ria.ru/20250321/kirkorov-2006506394.html

В Москве завершилась церемония прощания с Бедросом Киркоровым

В Москве завершилась церемония прощания с Бедросом Киркоровым - РИА Новости, 21.03.2025

В Москве завершилась церемония прощания с Бедросом Киркоровым

Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, артиста проводили в последний путь под РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:44:00+03:00

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2025-03-21T15:44:00+03:00

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париж

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, артиста проводили в последний путь под его песни громкими аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости. Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания прошла в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. "У каждого из нас два крыла – отец и мать. И пока они есть, мы летаем… Теперь мне предстоит научиться ходить", - сказал в начале церемонии сын артиста Филипп Киркоров. Проститься также пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская, а также многочисленные поклонники. "Мы прощаемся с этим человеком, который действительно был жизнерадостный, прекрасный отец, блестящий исполнитель любого произведения. Это дано не всем, поэтому он является народным артистом нескольких стран", - отметил на прощании Лепс. Валерия назвала Бедроса Киркорова светлым человеком "неуемной жизненной силы". Прощание завершилось минутой молчания под звуки песни "Посмотри, какая луна". Артиста проводили в последний путь аплодисментами. Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).

https://ria.ru/20250321/bedros-1792341067.html

https://ria.ru/20250321/kirkorov-2006401109.html

https://ria.ru/20250321/kirkorov-2006466618.html

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Варвара Скокшина

россия, париж, бухарест, бедрос киркоров, григорий лепс, валерия (алла перфилова), москва