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В Москве завершилась церемония прощания с Бедросом Киркоровым - РИА Новости, 21.03.2025
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15:44 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/kirkorov-2006506394.html
В Москве завершилась церемония прощания с Бедросом Киркоровым
В Москве завершилась церемония прощания с Бедросом Киркоровым - РИА Новости, 21.03.2025
В Москве завершилась церемония прощания с Бедросом Киркоровым
Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, артиста проводили в последний путь под РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:44:00+03:00
2025-03-21T15:44:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, артиста проводили в последний путь под его песни громкими аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости. Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания прошла в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. "У каждого из нас два крыла – отец и мать. И пока они есть, мы летаем… Теперь мне предстоит научиться ходить", - сказал в начале церемонии сын артиста Филипп Киркоров. Проститься также пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская, а также многочисленные поклонники. "Мы прощаемся с этим человеком, который действительно был жизнерадостный, прекрасный отец, блестящий исполнитель любого произведения. Это дано не всем, поэтому он является народным артистом нескольких стран", - отметил на прощании Лепс. Валерия назвала Бедроса Киркорова светлым человеком "неуемной жизненной силы". Прощание завершилось минутой молчания под звуки песни "Посмотри, какая луна". Артиста проводили в последний путь аплодисментами. Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
https://ria.ru/20250321/bedros-1792341067.html
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россия, париж, бухарест, бедрос киркоров, григорий лепс, валерия (алла перфилова), москва
Россия, Париж, Бухарест, Бедрос Киркоров, Григорий Лепс, Валерия (Алла Перфилова), Москва
В Москве завершилась церемония прощания с Бедросом Киркоровым

На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с Бедросом Киркоровым

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, артиста проводили в последний путь под его песни громкими аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания прошла в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
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"У каждого из нас два крыла – отец и мать. И пока они есть, мы летаем… Теперь мне предстоит научиться ходить", - сказал в начале церемонии сын артиста Филипп Киркоров.
Проститься также пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская, а также многочисленные поклонники.
"Мы прощаемся с этим человеком, который действительно был жизнерадостный, прекрасный отец, блестящий исполнитель любого произведения. Это дано не всем, поэтому он является народным артистом нескольких стран", - отметил на прощании Лепс.
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Валерия назвала Бедроса Киркорова светлым человеком "неуемной жизненной силы".
Прощание завершилось минутой молчания под звуки песни "Посмотри, какая луна". Артиста проводили в последний путь аплодисментами.
Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
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