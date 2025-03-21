В Москве завершилась церемония прощания с Бедросом Киркоровым
На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с Бедросом Киркоровым
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, артиста проводили в последний путь под его песни громкими аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания прошла в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
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"У каждого из нас два крыла – отец и мать. И пока они есть, мы летаем… Теперь мне предстоит научиться ходить", - сказал в начале церемонии сын артиста Филипп Киркоров.
Проститься также пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская, а также многочисленные поклонники.
"Мы прощаемся с этим человеком, который действительно был жизнерадостный, прекрасный отец, блестящий исполнитель любого произведения. Это дано не всем, поэтому он является народным артистом нескольких стран", - отметил на прощании Лепс.
Валерия назвала Бедроса Киркорова светлым человеком "неуемной жизненной силы".
Прощание завершилось минутой молчания под звуки песни "Посмотри, какая луна". Артиста проводили в последний путь аплодисментами.