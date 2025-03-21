https://ria.ru/20250321/karasinyj-2006389643.html

Карасин поздравил Лаврова с юбилеем

Карасин поздравил Лаврова с юбилеем - РИА Новости, 21.03.2025

Карасин поздравил Лаврова с юбилеем

Глава комитета Совфеда по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова замечательным... РИА Новости, 21.03.2025

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россия

сергей лавров

григорий карасин

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова замечательным человеком во всех смыслах, он также пожелал ему доброго здоровья и побольше приятных встреч. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет. "Сергей Викторович - замечательный во всех смыслах человек. Он умеет думать, он умеет говорить, он обладает блестящим чувством юмора. Но, самое главное, он хороший спортсмен! Мы начали свое знакомство с совместной игры в футбол на полях Лужников и небольшого стадиона за МГИМО. Поэтому росли и мужали вместе и продолжаем мужать!", - сказал Карасин РИА Новости. Отдельно парламентарий пожелал Лаврову побольше доброго здоровья и приятных для самого министра и для России встреч.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006001844.html

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Варвара Скокшина

россия, сергей лавров, григорий карасин, политика