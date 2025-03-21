https://ria.ru/20250321/foms-2006424820.html

ФОМС: штрих-код нового полиса ОМС можно проверить на Госуслугах

ФОМС: штрих-код нового полиса ОМС можно проверить на Госуслугах - РИА Новости, 21.03.2025

ФОМС: штрих-код нового полиса ОМС можно проверить на Госуслугах

Полис обязательного медицинского страхования исключительно в цифровом виде сегодня имеют 23 047 905 граждан России, а всего застрахованы в системе ОМС 146 039... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:15:00+03:00

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2025-03-21T12:15:00+03:00

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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омс

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полис обязательного медицинского страхования исключительно в цифровом виде сегодня имеют 23 047 905 граждан России, а всего застрахованы в системе ОМС 146 039 221 человек, сообщила зампред Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Юлия Булавская в интервью "Комсомольской правде". Она напомнила, что ни пластиковые, ни бумажные полисы ОМС более не оформляются. Ранее выданные бумажные и пластиковые полисы сохраняют свою силу и действуют бессрочно, однако в случае их утери или при изменении данных застрахованного оформляется только цифровой формат. Цифровой полис представляет собой индивидуальный штрих-код, доступный в личном кабинете в разделе "Здоровье" на портале Госуслуг. Если вы застрахованы в системе ОМС и у вас есть пластиковый или бумажный полис, то ваш цифровой полис уже сформирован в Едином регистре застрахованных лиц, который ведет ФОМС. Как пояснила Булавская, цифровой полис дает ряд весомых преимуществ. Не выходя из дома, онлайн можно решить несколько задач. Так, если застрахованный переезжает жить в другой регион, нужно обновить данные. Для этого можно воспользоваться функцией "Сменить регион страхования" в разделе "Управление полисом ОМС" на портале или в мобильном приложении Госуслуг. Благодаря цифровизации ОМС у пациента есть возможность через портал Госуслуг прикрепиться к поликлинике. Выбор медицинской организации и подача заявления о прикреплении доступны в разделе "Здоровье". Менять поликлинику закон позволяет раз в год. Также можно онлайн поменять страховую медицинскую компанию. Соответствующий пункт находится в разделе "Управление полисом ОМС". Пациент может воспользоваться правом смены страховщика раз в год, до 1 ноября. При переезде в новый регион - в любое время. Кроме того, при необходимости в личном кабинете на Госуслугах можно приостановить или возобновить действие полиса ОМС. В то же время, бывает, что человек по запросу на Госуслугах не может получить номер полиса или электронный штрих-код. Чаще всего причина – старые документы либо их отсутствие. В 2010 году был принят новый закон об обязательном медицинском страховании, который гарантировал россиянам, что полис ОМС действует на территории всей страны. Было принято решение о едином полисе нового образца. Начался процесс постепенной замены старых документов. Но по разным причинам он затронул не всех граждан. "Например, кто-то попросту долгое время не соприкасался с государственной медициной и поэтому не обновил полис", - говорит эксперт. Тем временем в стране был создан и заработал Единый регистр застрахованных лиц. "То есть весь массив данных мы подняли на федеральный уровень, поместили в одну базу. Это дает возможность по системе межведомственного электронного взаимодействия работать с МВД, с Социальным фондом, Единым регистром населения (ЕРН), органами ЗАГСа. В результате пациенты избавлены от сбора различных справок и хождения по инстанциям, все больше вопросов решается ведомствами быстро и в упрощенном порядке, онлайн. Но в некоторых случаях из-за устаревших данных или изменения сведений, о которых граждане вовремя не сообщили еще при старых правилах документооборота, сейчас возникают несостыковки. Автоматизированные системы обработки информации могут не распознать, что речь идет об одном и том же человеке", - пояснила Булавская. Если гражданин столкнулся со сложностями при получении цифрового полиса, можно через портал Госуслуг обратиться в свою страховую компанию или в территориальный фонд ОМС своего региона, отметила она. "В целом же я советую всем, кто давно не обращался за медпомощью по ОМС, не пользовался полисом, заглянуть в свой профиль на Госуслугах и проверить данные в разделе "Здоровье": есть ли электронный штрих-код, соответствуют ли номер и другие сведения полису на бумажном или пластиковом носителе. Если найдете ошибки, сообщите о них через форму обратной связи (там же, в личном кабинете)", – резюмировала Булавская.

https://ria.ru/20250305/issledovaniya-2003254835.html

https://ria.ru/20241127/oms-1986019100.html

https://ria.ru/20241115/polis-1983909324.html

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Артем Смирнов

россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, полис омс, омс