https://ria.ru/20250321/fitnes-klub-2006575971.html

Фитнес-клубу в Петербурге вынесли предостережение из-за запрета на бикини

Фитнес-клубу в Петербурге вынесли предостережение из-за запрета на бикини - РИА Новости, 21.03.2025

Фитнес-клубу в Петербурге вынесли предостережение из-за запрета на бикини

Фитнес-клубу Fitness Plaza в Санкт-Петербурге вынесено предостережение после того, как там призвали женщин при посещении бассейна отказываться от бикини в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:39:00+03:00

2025-03-21T19:39:00+03:00

2025-03-21T19:39:00+03:00

санкт-петербург

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825739728_0:197:3068:1924_1920x0_80_0_0_1486e7434ae1ec1ecb6c01110e022f18.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Фитнес-клубу Fitness Plaza в Санкт-Петербурге вынесено предостережение после того, как там призвали женщин при посещении бассейна отказываться от бикини в пользу мусульманского купальника буркини, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Согласно копии документа, которая имеется в распоряжении редакции, предостережение было вынесено в отношении генерального директора компании Амирсланова Анара Раджаб оглы, там указывается на недопустимость нарушения требований федерального законодательства в сфере межнациональных отношений, а также разъясняется, что в случае нарушения закона лицо может быть привлечено к административной ответственности по статье 5.62 КоАП РФ (дискриминация). В разъяснениях также указано, что "установление в светском государстве ограничений на использование плавательной одежды определенного вида и рекомендаций использования буркини" создает условия для нарушения прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от национальности и отношения к религии, а это "недопустимо и влечет возникновение социальной напряженности". Ранее на прямую линию на телеканале "Санкт-Петербург" с вице-губернатором города Игорем Потапенко поступил вопрос от местного жителя с просьбой оценить законность введения в некоторых городских фитнес-клубах требования использовать буркини и не носить бикини. Потапенко попросил телезрителя уточнить, в каком именно фитнес-клубе введены такие ограничения. По оценке вице-губернатора Петербурга, этому заведению может грозить наказание "вплоть до лишения лицензии и возбуждения уголовных дел". Выяснилось, что речь шла о фитнес-клубе Fitness Plaza, где на информационных стендах была размещена информация о внутренних правилах посещения, в которых указывалось, что предусмотрены ограничения на посещение женщинами бассейна в бикини, в стрингах, микрокини, бандо и неслитных купальниках с юбкой, вместе с тем разрешается посещение в буркини, купальном костюме, используемом в мусульманских странах.

https://rsport.ria.ru/20241224/pokhudenie-1801040271.html

https://ria.ru/20241119/nalogovyy_vychet-1983843714.html

https://rsport.ria.ru/20240410/fitnes-1938992095.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, происшествия