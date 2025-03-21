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Фитнес-клубу в Петербурге вынесли предостережение из-за запрета на бикини
Фитнес-клубу в Петербурге вынесли предостережение из-за запрета на бикини - РИА Новости, 21.03.2025
Фитнес-клубу в Петербурге вынесли предостережение из-за запрета на бикини
Фитнес-клубу Fitness Plaza в Санкт-Петербурге вынесено предостережение после того, как там призвали женщин при посещении бассейна отказываться от бикини в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:39:00+03:00
2025-03-21T19:39:00+03:00
2025-03-21T19:39:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Фитнес-клубу Fitness Plaza в Санкт-Петербурге вынесено предостережение после того, как там призвали женщин при посещении бассейна отказываться от бикини в пользу мусульманского купальника буркини, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Согласно копии документа, которая имеется в распоряжении редакции, предостережение было вынесено в отношении генерального директора компании Амирсланова Анара Раджаб оглы, там указывается на недопустимость нарушения требований федерального законодательства в сфере межнациональных отношений, а также разъясняется, что в случае нарушения закона лицо может быть привлечено к административной ответственности по статье 5.62 КоАП РФ (дискриминация). В разъяснениях также указано, что "установление в светском государстве ограничений на использование плавательной одежды определенного вида и рекомендаций использования буркини" создает условия для нарушения прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от национальности и отношения к религии, а это "недопустимо и влечет возникновение социальной напряженности". Ранее на прямую линию на телеканале "Санкт-Петербург" с вице-губернатором города Игорем Потапенко поступил вопрос от местного жителя с просьбой оценить законность введения в некоторых городских фитнес-клубах требования использовать буркини и не носить бикини. Потапенко попросил телезрителя уточнить, в каком именно фитнес-клубе введены такие ограничения. По оценке вице-губернатора Петербурга, этому заведению может грозить наказание "вплоть до лишения лицензии и возбуждения уголовных дел". Выяснилось, что речь шла о фитнес-клубе Fitness Plaza, где на информационных стендах была размещена информация о внутренних правилах посещения, в которых указывалось, что предусмотрены ограничения на посещение женщинами бассейна в бикини, в стрингах, микрокини, бандо и неслитных купальниках с юбкой, вместе с тем разрешается посещение в буркини, купальном костюме, используемом в мусульманских странах.
https://rsport.ria.ru/20241224/pokhudenie-1801040271.html
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санкт-петербург, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
Фитнес-клубу в Петербурге вынесли предостережение из-за запрета на бикини
Фитнес-клубу в Петербурге пригрозили делом из-за запрета бикини в пользу буркини
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Фитнес-клубу Fitness Plaza в Санкт-Петербурге вынесено предостережение после того, как там призвали женщин при посещении бассейна отказываться от бикини в пользу мусульманского купальника буркини, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Согласно копии документа, которая имеется в распоряжении редакции, предостережение было вынесено в отношении генерального директора компании Амирсланова Анара Раджаб оглы, там указывается на недопустимость нарушения требований федерального законодательства в сфере межнациональных отношений, а также разъясняется, что в случае нарушения закона лицо может быть привлечено к административной ответственности по статье 5.62 КоАП РФ
(дискриминация).
В разъяснениях также указано, что "установление в светском государстве ограничений на использование плавательной одежды определенного вида и рекомендаций использования буркини" создает условия для нарушения прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от национальности и отношения к религии, а это "недопустимо и влечет возникновение социальной напряженности".
Ранее на прямую линию на телеканале "Санкт-Петербург" с вице-губернатором города Игорем Потапенко поступил вопрос от местного жителя с просьбой оценить законность введения в некоторых городских фитнес-клубах требования использовать буркини и не носить бикини.
Потапенко попросил телезрителя уточнить, в каком именно фитнес-клубе введены такие ограничения. По оценке вице-губернатора Петербурга
, этому заведению может грозить наказание "вплоть до лишения лицензии и возбуждения уголовных дел".
Выяснилось, что речь шла о фитнес-клубе Fitness Plaza, где на информационных стендах была размещена информация о внутренних правилах посещения, в которых указывалось, что предусмотрены ограничения на посещение женщинами бассейна в бикини, в стрингах, микрокини, бандо и неслитных купальниках с юбкой, вместе с тем разрешается посещение в буркини, купальном костюме, используемом в мусульманских странах.