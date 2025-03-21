https://ria.ru/20250321/fitnes-2006490781.html

Фитнес-клубы не вправе запрещать бикини в пользу буркини, заявил Потапенко

Фитнес-клубы не вправе запрещать бикини в пользу буркини, заявил Потапенко - РИА Новости, 21.03.2025

Фитнес-клубы не вправе запрещать бикини в пользу буркини, заявил Потапенко

Фитнес-клубы Санкт-Петербурга не вправе обязывать посетительниц отказываться от бикини в пользу мусульманского купальника буркини, даже если это связано с... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:11:00+03:00

2025-03-21T15:11:00+03:00

2025-03-21T15:12:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Фитнес-клубы Санкт-Петербурга не вправе обязывать посетительниц отказываться от бикини в пользу мусульманского купальника буркини, даже если это связано с соблюдением национальных традиций, считает вице-губернатор города Игорь Потапенко. Потапенко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" поступил вопрос от местного жителя с просьбой оценить законность введения в некоторых городских фитнес-клубах требования использовать буркини и не носить бикини. "Надо перепроверить (эту информацию – ред.)... Здесь вообще-то грань... нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации, если ее уже не перешагнули уважаемые хозяева данных заведений", – сказал Потапенко. Он попросил телезрителя уточнить, в каком именно фитнес-клубе введены такие ограничения. По оценке вице-губернатора Петербурга, этому заведению может грозить наказание "вплоть до лишения лицензии и возбуждения уголовных дел". Потапенко также высказал личное мнение, что соблюдение каких-либо национальных традиций не может навязываться в городе, где действуют традиции и законы России. "Если навязывание каких-то традиций, то, извините, город наш гостеприимный, но здесь соблюдаются законы и традиции Российской Федерации", – отметил он.

https://rsport.ria.ru/20241224/pokhudenie-1801040271.html

https://ria.ru/20241119/nalogovyy_vychet-1983843714.html

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санкт-петербург, россия, общество