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Фитнес-клубы не вправе запрещать бикини в пользу буркини, заявил Потапенко
Фитнес-клубы не вправе запрещать бикини в пользу буркини, заявил Потапенко - РИА Новости, 21.03.2025
Фитнес-клубы не вправе запрещать бикини в пользу буркини, заявил Потапенко
Фитнес-клубы Санкт-Петербурга не вправе обязывать посетительниц отказываться от бикини в пользу мусульманского купальника буркини, даже если это связано с... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:11:00+03:00
2025-03-21T15:11:00+03:00
2025-03-21T15:12:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Фитнес-клубы Санкт-Петербурга не вправе обязывать посетительниц отказываться от бикини в пользу мусульманского купальника буркини, даже если это связано с соблюдением национальных традиций, считает вице-губернатор города Игорь Потапенко. Потапенко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" поступил вопрос от местного жителя с просьбой оценить законность введения в некоторых городских фитнес-клубах требования использовать буркини и не носить бикини. "Надо перепроверить (эту информацию – ред.)... Здесь вообще-то грань... нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации, если ее уже не перешагнули уважаемые хозяева данных заведений", – сказал Потапенко. Он попросил телезрителя уточнить, в каком именно фитнес-клубе введены такие ограничения. По оценке вице-губернатора Петербурга, этому заведению может грозить наказание "вплоть до лишения лицензии и возбуждения уголовных дел". Потапенко также высказал личное мнение, что соблюдение каких-либо национальных традиций не может навязываться в городе, где действуют традиции и законы России. "Если навязывание каких-то традиций, то, извините, город наш гостеприимный, но здесь соблюдаются законы и традиции Российской Федерации", – отметил он.
https://rsport.ria.ru/20241224/pokhudenie-1801040271.html
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санкт-петербург, россия, общество
Санкт-Петербург, Россия, Общество
Фитнес-клубы не вправе запрещать бикини в пользу буркини, заявил Потапенко
Потапенко: фитнес-клубы в Петербурге не вправе запрещать бикини в пользу буркини
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Фитнес-клубы Санкт-Петербурга не вправе обязывать посетительниц отказываться от бикини в пользу мусульманского купальника буркини, даже если это связано с соблюдением национальных традиций, считает вице-губернатор города Игорь Потапенко.
Потапенко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" поступил вопрос от местного жителя с просьбой оценить законность введения в некоторых городских фитнес-клубах требования использовать буркини и не носить бикини.
"Надо перепроверить (эту информацию – ред.)... Здесь вообще-то грань... нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации, если ее уже не перешагнули уважаемые хозяева данных заведений", – сказал Потапенко.
Он попросил телезрителя уточнить, в каком именно фитнес-клубе введены такие ограничения. По оценке вице-губернатора Петербурга
, этому заведению может грозить наказание "вплоть до лишения лицензии и возбуждения уголовных дел".
Потапенко также высказал личное мнение, что соблюдение каких-либо национальных традиций не может навязываться в городе, где действуют традиции и законы России
.
"Если навязывание каких-то традиций, то, извините, город наш гостеприимный, но здесь соблюдаются законы и традиции Российской Федерации", – отметил он.