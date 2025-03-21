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В России создадут цифровой профиль иностранного студента - РИА Новости, 21.03.2025
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11:40 21.03.2025 (обновлено: 12:27 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/falkov-2006413987.html
В России создадут цифровой профиль иностранного студента
В России создадут цифровой профиль иностранного студента - РИА Новости, 21.03.2025
В России создадут цифровой профиль иностранного студента
Минобрнауки РФ создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:40:00+03:00
2025-03-21T12:27:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава министерства Валерий Фальков."Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов совместно с Минцифры создадим единый цифрой профиль иностранного студента", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования".Он уточнил, что на платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском университете."Она (платформа - ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами", - добавил Фальков.Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.
https://ria.ru/20250109/stress-1992873022.html
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общество, россия, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
В России создадут цифровой профиль иностранного студента

Фальков: в России создадут цифровой профиль с данными об иностранных студентах

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов совместно с Минцифры создадим единый цифрой профиль иностранного студента", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования".
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Он уточнил, что на платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском университете.
"Она (платформа - ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами", - добавил Фальков.
Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.
Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.
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ОбществоРоссияВалерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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