https://ria.ru/20250321/falkov-2006413987.html

В России создадут цифровой профиль иностранного студента

В России создадут цифровой профиль иностранного студента - РИА Новости, 21.03.2025

В России создадут цифровой профиль иностранного студента

Минобрнауки РФ создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:40:00+03:00

2025-03-21T11:40:00+03:00

2025-03-21T12:27:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава министерства Валерий Фальков."Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов совместно с Минцифры создадим единый цифрой профиль иностранного студента", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования".Он уточнил, что на платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском университете."Она (платформа - ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами", - добавил Фальков.Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.

https://ria.ru/20250109/stress-1992873022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование