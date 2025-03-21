https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html

Европа расставила капкан на Трампа, а тот ищет выход из НАТО

Европа расставила капкан на Трампа, а тот ищет выход из НАТО - РИА Новости, 21.03.2025

Европа расставила капкан на Трампа, а тот ищет выход из НАТО

Ответ Вашингтона на европейские инициативы послать "миротворцев" на территории бывшей Украины был немедленным и жестким. NBC опубликовала инсайд с самого верха... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:00:00+03:00

2025-03-21T08:00:00+03:00

2025-03-21T08:00:00+03:00

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Ответ Вашингтона на европейские инициативы послать "миротворцев" на территории бывшей Украины был немедленным и жестким. NBC опубликовала инсайд с самого верха о том, что США рассматривают возможность отказаться от командования объединенными вооруженными силами в Европе. В переводе с официального языка — европейцам предложено справляться своими силами в тех конфликтах, которые они разжигают с таким остервенением: "Верунчик, сама-сама-сама!"Перспективы европейской военщины при осуществлении этой инициативы грустны. Сейчас Соединенные Штаты тащат на себе практически всю оборонку Старого Света и примкнувших к нему лимитрофов. Понятно, что дверью хлопать никто не хочет. Однако даже тихий, вежливый, поэтапный уход США из НАТО оставит Европу безо всего.Отчего такой резкий жест именно сейчас? Да потому что Дональд Трамп прекрасно увидел ловушку, в которую его загоняют лучшие друзья и партнеры.Следите за руками: Франция и Британия открыто заявляют о том, что отправят своих военных на территории бывшей Украины. Их будут называть "миротворцами", но, как ни назови, для Москвы это неважно: для нас это — войска НАТО. Понятно, что Россия будет отвечать по Европе военным путем. И что дальше-то?А вот тут-то и ждет американцев засада. В действие приводят пятую статью устава НАТО. И тогда, согласно официальному плану альянса, выработанному в 2023 году, защищать французских буржуа и немецких бюргеров будут американские солдаты, расквартированные на базах в Европе.Дальше — больше. Когда эти 80 тысяч будут перемолоты, им на помощь должны прийти еще 300 тысяч американцев — эти силы США обязуются перебросить на защиту Европы через Атлантику. (Кстати, если уж рассматривать военное противостояние с Россией всерьез, то сама переброска гигантского контингента через океан выглядит чистым суицидом. Американские военные не могли не сказать об этом своему главнокомандующему. Думается, они уже выучили топоним Krynki.)А тем временем европейцы призывного возраста свалят греть свои тушки куда-нибудь на Бали и оттуда будут хихикая наблюдать, как незадачливые американские дурачки гибнут "за нашу и вашу свободу".Брюссельские бонзы будут бешеным темпом пилить бабло, выделенное на формирование и обеспечение европейских ВПК и армии. Там на кону сотни миллиардов, денежка сама себя не заработает. В результате Европа останется без ВПК и без армии, а нести потери — человеческие и финансовые — будут исключительно США.Этот план по втягиванию Штатов в войну против России регулярно озвучивает рупор европейских элит — Владимир Зеленский. В 2023 году он со всей откровенностью предупредил американцев, что "им придется послать своих сыновей и дочерей на войну на Украине".Сейчас европейцы пытаются осуществить этот план с помощью своих "миротворческих" провокаций. Им срочно надо убить Штаты о Россию и помародерить на руинах, избавившись от двух конкурентов сразу.Хочет ли этого Дональд Трамп? Со всей очевидностью нет, потому что это станет приговором для самих США. Мало того что Соединенные Штаты десятилетиями финансировали европейский ВПК, на чем наживались опытные старосветские распильщики. А теперь, значит, в планах массовая гибель американских военных в интересах хищных европейских элит? Такого не вынесет даже многотерпеливый глубинный американский народ.Даже не самая адекватная администрация Байдена следила за тем, чтобы американские военные не гибли на Украине — по крайней мере официально. Трамп и его команда относятся к этому вопросу еще более ответственно. Когда президент США говорит о молодых мужчинах, гибнущих в украинском конфликте, в его голосе слышна искренняя боль и искренний страх — в том числе за американцев, которых европейцы пытаются пустить в расход в борьбе против России.Скептическое отношение Дональда Трампа к пятой статье устава НАТО хорошо известно. Еще более скептически там относятся к идее класть жизни американцев за то, чтобы Урсула фон дер Ляйен стибрила очередной миллиард. Ведь американцы будут воевать не за "демократию на Украине" — это все пропагандистская лапша на ушах. Молодым мужчинам из Техаса и Оклахомы придется гибнуть за то, чтобы жирели старые европейские коты.Тем не менее у Трампа остаются все рычаги воздействия на ситуацию — и военные, и финансовые. А если европейские элиты заиграются в войнушку, это может привести к выходу США из НАТО. Тогда оттуда сверкая пятками побегут чуть больше чем все, потому что разорять свои страны, чтобы Урсула фон дер Ляйен украла себе на булавки, никто на самом деле не хочет.Развал альянса позволит естественным путем реализоваться требованиям России от 2021 года об отступлении НАТО к своим границам. А пока американцы и европейцы воюют между собой, мы продолжим освобождать свои земли.

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https://ria.ru/20250317/gosduma-2005410529.html

https://ria.ru/20250320/rossiya-2006236172.html

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аналитика, сша, европа, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, нато