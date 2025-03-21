https://ria.ru/20250321/ekspert-2006378512.html

"Выглядит безупречно". Эксперт оценил стиль Лаврова

"Выглядит безупречно". Эксперт оценил стиль Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025

"Выглядит безупречно". Эксперт оценил стиль Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров всегда выглядит элегантно, уделяя особое внимание деталям, рассказал РИА Новости глава компании "Императорский портной" РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:34:00+03:00

2025-03-21T09:34:00+03:00

2025-03-21T09:34:00+03:00

россия

сергей лавров

сэмми котвани

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров всегда выглядит элегантно, уделяя особое внимание деталям, рассказал РИА Новости глава компании "Императорский портной" Сэмми Котвани. В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет. "Лавров всегда выглядит безупречно, полностью соблюдая высочайшие стандарты дипломатического дресс-кода. Он отлично понимает свою цветовую палитру и выбирает оттенки, которые подчеркивают его образ - глубокие синие, графитовые и классические черные. Его выбор тканей изысканный, что обеспечивает как комфорт, так и элегантность. Будь то двусторонняя встреча или международный саммит, его внешний вид отражает дисциплину и утонченность, ожидаемые от государственного деятеля", - считает Котвани. По его наблюдениям, Лавров носит костюмы, сшитые на заказ, отдает предпочтение однобортным пиджакам и классическим однотонным галстукам с минималистичными узорами. "Ничего броского, но всегда элегантно. Это отражает его тщательный подход к дипломатии. Его галстуки не просто дополняют образ - они символизируют его дисциплинированный и взвешенный подход", - считает эксперт. По его словам, Лавров "воплощает стиль, который вне времени, авторитетен и неизменно элегантен". "То, что действительно отличает стиль Лаврова - его внимание к деталям. Его аксессуары минимальны, но всегда уместны, что позволяет сохранять безупречный внешний вид без излишних украшений. Характерной чертой его стиля является последовательность: на протяжении многих лет его гардероб остается свидетельством силы традиций и преемственности. Он выбирает одежду не для того, чтобы произвести впечатление, а чтобы вызывать уважение, воплощая саму суть государственного деятеля", - поделился Котвани. "Помимо одежды, его манера поведения усиливает его стиль. Всегда вежливый и открытый, Лавров дополняет свой элегантный внешний вид уверенностью и сдержанностью. Его способность сочетать дипломатию с тонким сарториальным вкусом - редкое качество, которое делает его не только лидером в мировой политике, но и иконой классического стиля", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006348537.html

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006357030.html

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россия, сергей лавров, сэмми котвани