МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров всегда выглядит элегантно, уделяя особое внимание деталям, рассказал РИА Новости глава компании "Императорский портной" Сэмми Котвани. В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет. "Лавров всегда выглядит безупречно, полностью соблюдая высочайшие стандарты дипломатического дресс-кода. Он отлично понимает свою цветовую палитру и выбирает оттенки, которые подчеркивают его образ - глубокие синие, графитовые и классические черные. Его выбор тканей изысканный, что обеспечивает как комфорт, так и элегантность. Будь то двусторонняя встреча или международный саммит, его внешний вид отражает дисциплину и утонченность, ожидаемые от государственного деятеля", - считает Котвани. По его наблюдениям, Лавров носит костюмы, сшитые на заказ, отдает предпочтение однобортным пиджакам и классическим однотонным галстукам с минималистичными узорами. "Ничего броского, но всегда элегантно. Это отражает его тщательный подход к дипломатии. Его галстуки не просто дополняют образ - они символизируют его дисциплинированный и взвешенный подход", - считает эксперт. По его словам, Лавров "воплощает стиль, который вне времени, авторитетен и неизменно элегантен". "То, что действительно отличает стиль Лаврова - его внимание к деталям. Его аксессуары минимальны, но всегда уместны, что позволяет сохранять безупречный внешний вид без излишних украшений. Характерной чертой его стиля является последовательность: на протяжении многих лет его гардероб остается свидетельством силы традиций и преемственности. Он выбирает одежду не для того, чтобы произвести впечатление, а чтобы вызывать уважение, воплощая саму суть государственного деятеля", - поделился Котвани. "Помимо одежды, его манера поведения усиливает его стиль. Всегда вежливый и открытый, Лавров дополняет свой элегантный внешний вид уверенностью и сдержанностью. Его способность сочетать дипломатию с тонким сарториальным вкусом - редкое качество, которое делает его не только лидером в мировой политике, но и иконой классического стиля", - заключил эксперт.
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров всегда выглядит элегантно, уделяя особое внимание деталям, рассказал РИА Новости глава компании "Императорский портной" Сэмми Котвани.
В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет.
"Лавров всегда выглядит безупречно, полностью соблюдая высочайшие стандарты дипломатического дресс-кода. Он отлично понимает свою цветовую палитру и выбирает оттенки, которые подчеркивают его образ - глубокие синие, графитовые и классические черные. Его выбор тканей изысканный, что обеспечивает как комфорт, так и элегантность. Будь то двусторонняя встреча или международный саммит, его внешний вид отражает дисциплину и утонченность, ожидаемые от государственного деятеля", - считает Котвани.
По его наблюдениям, Лавров носит костюмы, сшитые на заказ, отдает предпочтение однобортным пиджакам и классическим однотонным галстукам с минималистичными узорами.
"Ничего броского, но всегда элегантно. Это отражает его тщательный подход к дипломатии. Его галстуки не просто дополняют образ - они символизируют его дисциплинированный и взвешенный подход", - считает эксперт.
По его словам, Лавров "воплощает стиль, который вне времени, авторитетен и неизменно элегантен".
"То, что действительно отличает стиль Лаврова - его внимание к деталям. Его аксессуары минимальны, но всегда уместны, что позволяет сохранять безупречный внешний вид без излишних украшений. Характерной чертой его стиля является последовательность: на протяжении многих лет его гардероб остается свидетельством силы традиций и преемственности. Он выбирает одежду не для того, чтобы произвести впечатление, а чтобы вызывать уважение, воплощая саму суть государственного деятеля", - поделился Котвани.
"Помимо одежды, его манера поведения усиливает его стиль. Всегда вежливый и открытый, Лавров дополняет свой элегантный внешний вид уверенностью и сдержанностью. Его способность сочетать дипломатию с тонким сарториальным вкусом - редкое качество, которое делает его не только лидером в мировой политике, но и иконой классического стиля", - заключил эксперт.
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