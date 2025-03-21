https://ria.ru/20250321/eks-glava-2006377553.html

Кнайсль рассказала о первой встрече с Лавровым

Кнайсль рассказала о первой встрече с Лавровым - РИА Новости, 21.03.2025

Кнайсль рассказала о первой встрече с Лавровым

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости о своих впечатлениях от первых переговоров с министром... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:32:00+03:00

2025-03-21T09:32:00+03:00

2025-03-21T13:55:00+03:00

австрия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости о своих впечатлениях от первых переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которому в пятницу исполнилось 75 лет. "В день, когда мы впервые встретились весной 2018 года, после наших переговоров нам оказали по-особенному русское гостеприимство в виде делового обеда в доме приемов МИД. После обеда он закурил", — сказала Кнайсль. Тогда, по ее словам, она попросила Лаврова закурить с ним. "И он спросил: "Вы курите?" Я сказала: "Я курю только тогда, когда для этого сложилась приятная, идеальная обстановка". Так что он поинтересовался: "Обстановка и правда хорошая?" Я ответила: "Да, все отлично". Я не курильщик, курю только тогда, когда все идеально, и я чувствую себя непринужденно. В его компании, после хорошей беседы, я почувствовала себя очень непринужденно", — вспоминает экс-глава МИД Австрии. Тогда же, весной 2018 года, Кнайсль получила от российского министра в подарок павлопосадский платок. "Он подарил мне очень красивый павлопосадский платок. И через год я накинула его на плечи перед встречей, которая у нас была весной 2019 года. Его первые слова, когда он меня увидел, были: "О, я же подарил этот платок". Я была очарована тем, что он запомнил этот подарок, потому что это был не просто какой-то протокольный подарок, возможно, он лично участвовал в выборе и запомнил его", — подчеркнула она. По ее словам, Лавров — большой любитель литературы. "Когда я посетила его, прибыв из Ливана в 2023 году, то привезла ему книгу Халиль Джебрана, известного ливанского писателя, он есть и в русском переводе. Я всегда удивляюсь тому, что он находит время для чтения не только статей, которые ему нужны, но и книг, которые могут быть и своего рода отвлечением", — сказала Кнайсль.

https://ria.ru/20240910/knaysl-1971950323.html

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006348537.html

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Варвара Скокшина

австрия, россия, ливан, карин кнайсль, сергей лавров, санкт-петербургский государственный университет, в мире