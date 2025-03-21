https://ria.ru/20250321/bpla-2006468362.html
Предприятие "Роскосмоса" обеспечит онлайн-связь для БПЛА по всей России
Предприятие "Роскосмоса" обеспечит онлайн-связь для БПЛА по всей России - РИА Новости, 21.03.2025
Предприятие "Роскосмоса" обеспечит онлайн-связь для БПЛА по всей России
Тридцать два спутника системы "Гонец 2.0" обеспечат беспрерывную связь для беспилотников по всей России, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:33:00+03:00
2025-03-21T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тридцать два спутника системы "Гонец 2.0" обеспечат беспрерывную связь для беспилотников по всей России, сообщили в "Роскосмосе". "Тридцать два спутника системы "Гонец 2.0" обеспечат беспрерывную связь для беспилотных летательных аппаратов на всей территории России", - говорится в сообщении. Уточняется, что гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в "Роскосмос") Андрей Манойло доложил об этом министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову и первому зампредседателя Совета Федерации Андрею Яцкину в ходе их рабочей поездки в Томскую область. По прогнозам экспертов, к 2035 году количество беспилотников в России может превысить один миллион, отметили в госкорпорации. Системная работа по внедрению отечественных спутниковых технологий на БПЛА организована на площадке "Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Томской области", с которым в феврале-марте 2025 года АО "Спутниковая система "Гонец" подписало два соглашения. АО "Спутниковая система "Гонец" – единый оператор "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции. Компания предоставляет сервисы спутниковой связи на различных мобильных и стационарных объектах, имеет портфель отраслевых решений с использованием спутниковых каналов связи и ретрансляции.
https://ria.ru/20250321/putin-2006466743.html
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космос - риа наука, россия, томская область, антон алиханов, роскосмос, совет федерации рф
Космос - РИА Наука, Россия, Томская область, Антон Алиханов, Роскосмос, Совет Федерации РФ
Предприятие "Роскосмоса" обеспечит онлайн-связь для БПЛА по всей России
Спутники системы "Гонец 2.0" обеспечат онлайн-связь для БПЛА по всей России
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тридцать два спутника системы "Гонец 2.0" обеспечат беспрерывную связь для беспилотников по всей России, сообщили в "Роскосмосе".
"Тридцать два спутника системы "Гонец 2.0" обеспечат беспрерывную связь для беспилотных летательных аппаратов на всей территории России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в "Роскосмос
") Андрей Манойло доложил об этом министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову
и первому зампредседателя Совета Федерации
Андрею Яцкину в ходе их рабочей поездки в Томскую область
.
По прогнозам экспертов, к 2035 году количество беспилотников в России может превысить один миллион, отметили в госкорпорации.
Системная работа по внедрению отечественных спутниковых технологий на БПЛА организована на площадке "Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Томской области", с которым в феврале-марте 2025 года АО "Спутниковая система "Гонец" подписало два соглашения.
АО "Спутниковая система "Гонец" – единый оператор "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции. Компания предоставляет сервисы спутниковой связи на различных мобильных и стационарных объектах, имеет портфель отраслевых решений с использованием спутниковых каналов связи и ретрансляции.