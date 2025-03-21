https://ria.ru/20250321/bpla-2006468362.html

Предприятие "Роскосмоса" обеспечит онлайн-связь для БПЛА по всей России

Предприятие "Роскосмоса" обеспечит онлайн-связь для БПЛА по всей России - РИА Новости, 21.03.2025

Предприятие "Роскосмоса" обеспечит онлайн-связь для БПЛА по всей России

Тридцать два спутника системы "Гонец 2.0" обеспечат беспрерывную связь для беспилотников по всей России, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:33:00+03:00

2025-03-21T14:33:00+03:00

2025-03-21T14:33:00+03:00

космос - риа наука

россия

томская область

антон алиханов

роскосмос

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a08307992c7478f8c7bf179bda749d60.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тридцать два спутника системы "Гонец 2.0" обеспечат беспрерывную связь для беспилотников по всей России, сообщили в "Роскосмосе". "Тридцать два спутника системы "Гонец 2.0" обеспечат беспрерывную связь для беспилотных летательных аппаратов на всей территории России", - говорится в сообщении. Уточняется, что гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в "Роскосмос") Андрей Манойло доложил об этом министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову и первому зампредседателя Совета Федерации Андрею Яцкину в ходе их рабочей поездки в Томскую область. По прогнозам экспертов, к 2035 году количество беспилотников в России может превысить один миллион, отметили в госкорпорации. Системная работа по внедрению отечественных спутниковых технологий на БПЛА организована на площадке "Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Томской области", с которым в феврале-марте 2025 года АО "Спутниковая система "Гонец" подписало два соглашения. АО "Спутниковая система "Гонец" – единый оператор "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции. Компания предоставляет сервисы спутниковой связи на различных мобильных и стационарных объектах, имеет портфель отраслевых решений с использованием спутниковых каналов связи и ретрансляции.

https://ria.ru/20250321/putin-2006466743.html

https://ria.ru/20250321/porucheniya-2006465809.html

россия

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, томская область, антон алиханов, роскосмос, совет федерации рф