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В больнице в Петербурге рассказали, с чем связана очередь из машин скорой
В больнице в Петербурге рассказали, с чем связана очередь из машин скорой - РИА Новости, 21.03.2025
В больнице в Петербурге рассказали, с чем связана очередь из машин скорой
Очередь из машин скорой помощи, возникшая накануне у приемного отделения клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге, связана с... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:50:00+03:00
2025-03-21T10:50:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Очередь из машин скорой помощи, возникшая накануне у приемного отделения клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге, связана с особенностью приема пациентов в инфекционный стационар, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о шести автомобилях скорой помощи, скопившихся у больницы имени Боткина. "Очередь "скорых" связана с особенностями больницы как инфекционного стационара. У нас нет общего приемного отделения, и каждый пациент направляется в отдельный бокс, всего их 12. Осмотр до направления на профильное отделение на госпитализацию занимает около получаса на человека. Поэтому если все боксы заняты, может возникнуть ситуация, когда наблюдается несколько "скорых" в очереди", – сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в 2025 году сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), к которым относится и коронавирус, в Петербурге, как и по всей России, наступил позже, чем в минувшем году. "У нас занято 95% коек, это связано с сезонным распространением вирусных инфекций. В структуре заболеваемости COVID занимает далеко не первое место", – пояснила представитель больницы имени Боткина. Согласно материалам на сайте городского управления Роспотребнадзора, на 11-й календарной неделе (с 10 по 16 марта) в сравнении с предыдущей календарной неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге снизился на 4,2%. При этом темп распространения ОРВИ ниже уровня недельного эпидемического порога. Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 36,5% по сравнению с предыдущей неделей и составила 301 случай.
https://ria.ru/20250317/peterburg-2005471383.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В больнице в Петербурге рассказали, с чем связана очередь из машин скорой
В Боткинской больнице в Петербурге объяснили очередь из скорых порядком приема
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Очередь из машин скорой помощи, возникшая накануне у приемного отделения клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге, связана с особенностью приема пациентов в инфекционный стационар, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о шести автомобилях скорой помощи, скопившихся у больницы имени Боткина.
"Очередь "скорых" связана с особенностями больницы как инфекционного стационара. У нас нет общего приемного отделения, и каждый пациент направляется в отдельный бокс, всего их 12. Осмотр до направления на профильное отделение на госпитализацию занимает около получаса на человека. Поэтому если все боксы заняты, может возникнуть ситуация, когда наблюдается несколько "скорых" в очереди", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в 2025 году сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), к которым относится и коронавирус, в Петербурге
, как и по всей России
, наступил позже, чем в минувшем году.
"У нас занято 95% коек, это связано с сезонным распространением вирусных инфекций. В структуре заболеваемости COVID занимает далеко не первое место", – пояснила представитель больницы имени Боткина.
Согласно материалам на сайте городского управления Роспотребнадзора
, на 11-й календарной неделе (с 10 по 16 марта) в сравнении с предыдущей календарной неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге снизился на 4,2%. При этом темп распространения ОРВИ ниже уровня недельного эпидемического порога.
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 36,5% по сравнению с предыдущей неделей и составила 301 случай.