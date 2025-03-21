https://ria.ru/20250321/bolshinstvo-2006395337.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 21.03.2025
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Большинство россиян (79,8%) доверяют президенту России Владимиру Путину, одобряют работу российского лидера 78,1% граждан РФ, следует из результатов опроса... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:34:00+03:00
2025-03-21T10:34:00+03:00
2025-03-21T10:34:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
госдума рф
единая россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Большинство россиян (79,8%) доверяют президенту России Владимиру Путину, одобряют работу российского лидера 78,1% граждан РФ, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно данным опроса, 79,8% респондентов выражают доверие президенту России, а не доверяют ему 16% опрошенных. Положительно работу Путина на своем посту оценивают 78,1% россиян, а отрицательно - 13,6%. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 62,4% респондентов, недоверие выразили в свою очередь 18,4% опрошенных. Больше половины (53,4%) граждан РФ одобряют деятельность главы кабмина, неодобрение высказали 10,1% россиян, следует из данных ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,9% россиян назвали "Единую Россию", 10,7% - ЛДПР, 9,9% - КПРФ, 6% - партию "Новые люди", 3,9% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10-16 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
https://ria.ru/20250321/putin-2006357260.html
https://ria.ru/20250320/putin-2006334051.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
ВЦИОМ: 79,8 процента россиян доверяют Путину