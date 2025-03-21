https://ria.ru/20250321/bolshinstvo-2006395337.html

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 21.03.2025

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Большинство россиян (79,8%) доверяют президенту России Владимиру Путину, одобряют работу российского лидера 78,1% граждан РФ, следует из результатов опроса... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:34:00+03:00

2025-03-21T10:34:00+03:00

2025-03-21T10:34:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Большинство россиян (79,8%) доверяют президенту России Владимиру Путину, одобряют работу российского лидера 78,1% граждан РФ, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно данным опроса, 79,8% респондентов выражают доверие президенту России, а не доверяют ему 16% опрошенных. Положительно работу Путина на своем посту оценивают 78,1% россиян, а отрицательно - 13,6%. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 62,4% респондентов, недоверие выразили в свою очередь 18,4% опрошенных. Больше половины (53,4%) граждан РФ одобряют деятельность главы кабмина, неодобрение высказали 10,1% россиян, следует из данных ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,9% россиян назвали "Единую Россию", 10,7% - ЛДПР, 9,9% - КПРФ, 6% - партию "Новые люди", 3,9% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10-16 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20250321/putin-2006357260.html

https://ria.ru/20250320/putin-2006334051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, политика