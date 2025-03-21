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РНБ восстановит Херсонскую библиотеку, которую разбомбили ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
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16:42 21.03.2025 (обновлено: 16:48 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/biblioteka-2006530885.html
РНБ восстановит Херсонскую библиотеку, которую разбомбили ВСУ
РНБ восстановит Херсонскую библиотеку, которую разбомбили ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
РНБ восстановит Херсонскую библиотеку, которую разбомбили ВСУ
Российская национальная библиотека примет участие в восстановлении Херсонской библиотеки. Об этом сообщил генеральный директор Российской национальной... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:42:00+03:00
2025-03-21T16:48:00+03:00
общество
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санкт-петербург
российская национальная библиотека
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российская национальная библиотека примет участие в восстановлении Херсонской библиотеки. Об этом сообщил генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин, выступая сегодня на пресс-конференции, посвященной созданию Национального консорциума по историческому просвещению."Мы подготовили реконструкцию Херсонской библиотеки, которая, к сожалению, очень сильно пострадала в результате захвата Херсона украинской армией", — отметил он, добавив, что огромным трудом сотрудников было многое спасено, но, увы, библиотека многое потеряла."Сейчас мы занялись ее цифровым восстановлением: то есть, опираясь на наши фонды, мы воссоздаем то, что там было, и сразу же дополняем до той полноты, которая отразила бы жизнь Херсона и Херсонщины", — пояснил директор РНБ.Российская национальная библиотека — первая общедоступная библиотека в России, расположенная в Санкт-Петербурге. РНБ входит пятерку крупнейших библиотек мира и обладает статусом особо ценного объекта культурного наследия народов страны.
https://ria.ru/20250321/konsortsium-2006526206.html
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общество, херсон, россия, санкт-петербург, российская национальная библиотека, социальный навигатор
Общество, Херсон, Россия, Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека, Социальный навигатор

РНБ восстановит Херсонскую библиотеку, которую разбомбили ВСУ

© Getty Images / EyeEm Mobile GmbHПолка с книгами в библиотеке
Полка с книгами в библиотеке - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Getty Images / EyeEm Mobile GmbH
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российская национальная библиотека примет участие в восстановлении Херсонской библиотеки. Об этом сообщил генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин, выступая сегодня на пресс-конференции, посвященной созданию Национального консорциума по историческому просвещению.
"Мы подготовили реконструкцию Херсонской библиотеки, которая, к сожалению, очень сильно пострадала в результате захвата Херсона украинской армией", — отметил он, добавив, что огромным трудом сотрудников было многое спасено, но, увы, библиотека многое потеряла.
«
"Сейчас мы занялись ее цифровым восстановлением: то есть, опираясь на наши фонды, мы воссоздаем то, что там было, и сразу же дополняем до той полноты, которая отразила бы жизнь Херсона и Херсонщины", — пояснил директор РНБ.
Пресс-конференция, посвященная созданию Национального консорциума по историческому просвещению - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Вчера, 16:23
Российская национальная библиотека — первая общедоступная библиотека в России, расположенная в Санкт-Петербурге. РНБ входит пятерку крупнейших библиотек мира и обладает статусом особо ценного объекта культурного наследия народов страны.
 
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