https://ria.ru/20250321/biblioteka-2006530885.html

РНБ восстановит Херсонскую библиотеку, которую разбомбили ВСУ

РНБ восстановит Херсонскую библиотеку, которую разбомбили ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025

РНБ восстановит Херсонскую библиотеку, которую разбомбили ВСУ

Российская национальная библиотека примет участие в восстановлении Херсонской библиотеки. Об этом сообщил генеральный директор Российской национальной... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:42:00+03:00

2025-03-21T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российская национальная библиотека примет участие в восстановлении Херсонской библиотеки. Об этом сообщил генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин, выступая сегодня на пресс-конференции, посвященной созданию Национального консорциума по историческому просвещению."Мы подготовили реконструкцию Херсонской библиотеки, которая, к сожалению, очень сильно пострадала в результате захвата Херсона украинской армией", — отметил он, добавив, что огромным трудом сотрудников было многое спасено, но, увы, библиотека многое потеряла."Сейчас мы занялись ее цифровым восстановлением: то есть, опираясь на наши фонды, мы воссоздаем то, что там было, и сразу же дополняем до той полноты, которая отразила бы жизнь Херсона и Херсонщины", — пояснил директор РНБ.Российская национальная библиотека — первая общедоступная библиотека в России, расположенная в Санкт-Петербурге. РНБ входит пятерку крупнейших библиотек мира и обладает статусом особо ценного объекта культурного наследия народов страны.

https://ria.ru/20250321/konsortsium-2006526206.html

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общество, херсон, россия, санкт-петербург, российская национальная библиотека, социальный навигатор