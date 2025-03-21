https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006605214.html
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Несколько беспилотников уничтожены и подавлены силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:25:00+03:00
2025-03-21T23:25:00+03:00
2025-03-21T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены и подавлены силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Подчеркивается, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Несколько БПЛА уничтожили силы ПВО и РЭБ в Воронежской области, пострадавших нет