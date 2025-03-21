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В Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции - РИА Новости, 21.03.2025
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21:46 21.03.2025 (обновлено: 22:15 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/armeniya-2006593175.html
В Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции
В Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции - РИА Новости, 21.03.2025
В Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции
Власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:46:00+03:00
2025-03-21T22:15:00+03:00
армения
в мире
никол пашинян
азербайджан
баку
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян."Мы предложим нашему народу принять новую конституцию. И мы планируем провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.При этом он добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года.Пашинян отметил, что изменение конституции является исключительно вопросом внутренней политики, но не может не иметь "регионального и международного влияния".В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении.В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".
https://ria.ru/20250312/armenija-2004499469.html
https://ria.ru/20250305/armeniya-2003085563.html
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армения, в мире, никол пашинян, азербайджан, баку, ильхам алиев
Армения, В мире, Никол Пашинян, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев
В Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции

Пашинян: Армения планирует провести референдум по новой конституции в 2027 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПлощадь Республики в городе Ереване
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Площадь Республики в городе Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Мы предложим нашему народу принять новую конституцию. И мы планируем провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.
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При этом он добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года.
Пашинян отметил, что изменение конституции является исключительно вопросом внутренней политики, но не может не иметь "регионального и международного влияния".
В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении.
В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".
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АрменияВ миреНикол ПашинянАзербайджанБакуИльхам Алиев
 
 
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