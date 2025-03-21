В Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции
Пашинян: Армения планирует провести референдум по новой конституции в 2027 году
Площадь Республики в городе Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
При этом он добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года.
Пашинян отметил, что изменение конституции является исключительно вопросом внутренней политики, но не может не иметь "регионального и международного влияния".
В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении.
В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".
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