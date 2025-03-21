https://ria.ru/20250321/armeniya-2006593175.html

В Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции

В Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции - РИА Новости, 21.03.2025

В Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции

Власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:46:00+03:00

2025-03-21T21:46:00+03:00

2025-03-21T22:15:00+03:00

армения

в мире

никол пашинян

азербайджан

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ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян."Мы предложим нашему народу принять новую конституцию. И мы планируем провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.При этом он добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года.Пашинян отметил, что изменение конституции является исключительно вопросом внутренней политики, но не может не иметь "регионального и международного влияния".В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении.В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".

https://ria.ru/20250312/armenija-2004499469.html

https://ria.ru/20250305/armeniya-2003085563.html

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армения, в мире, никол пашинян, азербайджан, баку, ильхам алиев