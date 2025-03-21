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В Петербурге арестовали женщину за подготовку заказного убийства соседки

В Петербурге арестовали женщину за подготовку заказного убийства соседки - РИА Новости, 21.03.2025

В Петербурге арестовали женщину за подготовку заказного убийства соседки

Петербурженка, которая договорилась с нищим у храма об убийстве за 70 тысяч рублей соседки по коммуналке, арестована на два месяца, сообщает объединенная... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:26:00+03:00

2025-03-21T16:26:00+03:00

2025-03-21T16:26:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Петербурженка, которая договорилась с нищим у храма об убийстве за 70 тысяч рублей соседки по коммуналке, арестована на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Ранее в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщали, что бухгалтер учебного заведения города стала фигуранткой уголовного дела о попытке подготовки к убийству после того, как договорилась с мужчиной, просившим милостыню у храма, об убийстве своей соседки по коммунальной квартире. По информации пресс-службы ГСУ СК по Петербургу, женщина предложила 70 тысяч рублей, которые передала найденному ей человеку. "Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галины Лысенко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.30 - п.з ч.2 ст.105 (покушение на подготовку к убийству) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Лысенко стражу по 17.05.2025", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)