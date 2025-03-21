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В Петербурге арестовали женщину за подготовку заказного убийства соседки - РИА Новости, 21.03.2025
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16:26 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/arest-2006521795.html
В Петербурге арестовали женщину за подготовку заказного убийства соседки
В Петербурге арестовали женщину за подготовку заказного убийства соседки - РИА Новости, 21.03.2025
В Петербурге арестовали женщину за подготовку заказного убийства соседки
Петербурженка, которая договорилась с нищим у храма об убийстве за 70 тысяч рублей соседки по коммуналке, арестована на два месяца, сообщает объединенная... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:26:00+03:00
2025-03-21T16:26:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Петербурженка, которая договорилась с нищим у храма об убийстве за 70 тысяч рублей соседки по коммуналке, арестована на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Ранее в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщали, что бухгалтер учебного заведения города стала фигуранткой уголовного дела о попытке подготовки к убийству после того, как договорилась с мужчиной, просившим милостыню у храма, об убийстве своей соседки по коммунальной квартире. По информации пресс-службы ГСУ СК по Петербургу, женщина предложила 70 тысяч рублей, которые передала найденному ей человеку. "Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галины Лысенко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.30 - п.з ч.2 ст.105 (покушение на подготовку к убийству) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Лысенко стражу по 17.05.2025", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали женщину за подготовку заказного убийства соседки

В Петербурге арестовали женщину, договорившуюся с нищим об убийстве соседки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Петербурженка, которая договорилась с нищим у храма об убийстве за 70 тысяч рублей соседки по коммуналке, арестована на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Ранее в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщали, что бухгалтер учебного заведения города стала фигуранткой уголовного дела о попытке подготовки к убийству после того, как договорилась с мужчиной, просившим милостыню у храма, об убийстве своей соседки по коммунальной квартире. По информации пресс-службы ГСУ СК по Петербургу, женщина предложила 70 тысяч рублей, которые передала найденному ей человеку.
«
"Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галины Лысенко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.30 - п.з ч.2 ст.105 (покушение на подготовку к убийству) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Лысенко стражу по 17.05.2025", - говорится в сообщении.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Нижегородской области осудили женщину, натравившую собаку на соседа
19 марта, 15:41
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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