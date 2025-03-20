https://ria.ru/20250320/vystavka-2006124385.html

Матушкин высоко оценил выставку в Тамбове, посвященную 80-летию Победы

Матушкин высоко оценил выставку в Тамбове, посвященную 80-летию Победы - РИА Новости, 20.03.2025

Матушкин высоко оценил выставку в Тамбове, посвященную 80-летию Победы

Детские работы, представленные в рамках акции "Мы - наследники Победы! Помним, гордимся!", очень интересные и отражают взгляд юных очевидцев тех событий, заявил РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:52:00+03:00

2025-03-20T09:52:00+03:00

2025-03-20T09:52:00+03:00

тамбовская область

тамбов

россия

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Детские работы, представленные в рамках акции "Мы - наследники Победы! Помним, гордимся!", очень интересные и отражают взгляд юных очевидцев тех событий, заявил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. По данным пресс-службы регионального парламента, в рамках акции на базе университета ТГУ имени Г. Р. Державина открылась передвижная выставка из Международного собрания детского рисунка Российской академии образования. Экспозиция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка представлена 56 рисунками, которые выполнены детьми, живущими в наше время, а также юными очевидцами тех событий. Матушкин познакомился с экспозицией и от депутатского корпуса поблагодарил организаторов выставки за идею. По его словам, в юбилейный год окончания ВОВ чрезвычайно важно рассказывать подрастающему поколению о подвиге их дедов и прадедов и о той цене, которую пришлось заплатить за Победу . "Все работы очень интересные. Они отражают взгляд детей и подростков разных поколений на тяжелый путь народа к Победе, рассказывают о подвиге ее героев. Приятно было увидеть в экспозиции и работы детей из Тамбовской области", — сказал спикер областной думы, слова которого приводит пресс-служба. На выставке представлены картины, посвященные батальным сценам, жизни в тылу, подвигам партизан, блокаде Ленинграда и самой Победе. Также есть иллюстрации к рассказу Михаила Шолохова "Судьба человека" и к стихам Константина Симонова "Жди меня". В рамках акции пройдут экскурсии по выставке в сопровождении специалистов Российской академии образования, творческие мастер-классы и просветительские лекции. С февраля по май 2025 года эти рисунки увидят жители 14 городов России. Матушкин отметил, что Тамбовская областная дума тоже не останется в стороне от мероприятий, посвященных юбилею Победы. "Региональный парламент планирует организовать конкурс среди школьников и студентов нашей области на лучший рисунок, посвященный юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — подчеркнул в приветственном слове Матушкин.

https://ria.ru/20250224/matushkin-2001296640.html

https://ria.ru/20250216/matushkin-1999671842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, великая отечественная война (1941-1945)