VK Fest 2025 объявляет первую волну артистов

VK Fest 2025 объявляет первую волну артистов - РИА Новости, 20.03.2025

VK Fest 2025 объявляет первую волну артистов

20.03.2025

Фестиваль объявил первых 70 артистов, которые выступят на нём летом 2025 года. Это лидеры чартов, поп-звёзды, герои альтернативной сцены, известные...

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Фестиваль объявил первых 70 артистов, которые выступят на нём летом 2025 года. Это лидеры чартов, поп-звёзды, герои альтернативной сцены, известные рэп-исполнители и молодые таланты. Впервые на сцену VK Fest выйдут Zoloto, Юлия Савичева, Элли на маковом поле, NEMIGA, Lida, BEARWOLF, Whole Lotta Swag и Marytale. Хедлайнером в Казани и Челябинске станет Баста. Список артистов будет пополняться.Челябинск принимает VK Fest в первый раз. Фестиваль пройдёт 14 июня. Перед гостями выступят Баста, Три дня дождя, Mary Gu, "Комната культуры", Ольга Бузова и Юлия Савичева. Казань тоже встречает VK Fest впервые — здесь событие состоится 29 июня. На сцену выйдут Баста, Zoloto, ХЛЕБ, Три дня дождя, "Комната культуры", Юлия Савичева. В Сириусе 21 июня выступят Три дня дождя, "Комната культуры", Юлия Савичева, BLIZKEY и JANAGA. Список артистов в городах будет дополняться.В Санкт-Петербурге 5 июля на Синей сцене свои хиты исполнят ANNA ASTI, Три дня дождя, Элджей, ХЛЕБ, IOWA и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белой сцене выступят Toxi$, JAKONE, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag и Минаева. Хедлайнером Фиолетовой сцены станет NEMIGA. Также на VK Fest свои хиты исполнит Хаски, который после перерыва выступит на фестивале в столицах.Во второй день, 6 июля, на Синюю сцену выйдут Клава Кока, Zoloto, Mary Gu, NILETTO, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, "Комната культуры" и BEARWOLF. На Белую сцену — SALUKI, Тося Чайкина, Lida, JANAGA и BLIZKEY. С Фиолетовой сцены свои песни исполнят Marytale, Элли на маковом поле — инди-группа новой волны — и другие артисты, которые будут объявлены позже."На десятом VK Fest мы наравне со звёздами российской сцены широко представляем новую школу. Это таланты новой рэп-сцены, поп-музыки, инди и других модных направлений. Для нас круто видеть взлёт молодых артистов от фестиваля к фестивалю. Поэтому мы с радостью даём им возможность выступать на сценах VK Fest. В 2024-м на Фиолетовую в первый раз вышла Минаева, а в этом году она уже выступает на Белой сцене, рядом с Хаски и Тосей Чайкиной. nkeeei и „Комната культуры“ в 2025-м поют уже с Синей. Ещё пару лет назад у них была более камерная аудитория, а сегодня они на одной сцене с Бастой, Лолитой, Клавой Кокой и ANNA ASTI. Нас ждёт удивительный и яркий лайнап на каждой из площадок фестиваля!" — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.Завершится VK Fest 2025 в Москве. 19 июля на Синей сцене выступят ANNA ASTI, Три дня дождя, Элджей, ХЛЕБ, IOWA, "Комната культуры" и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белой сцене — Хаски, JAKONE, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag, BLIZKEY и Минаева. На Фиолетовую выйдут NEMIGA, Marytale и другие артисты, которые будут анонсированы позже.Во второй день в столице, 20 июля, на Синей сцене свои хиты исполнят Лолита, Zoloto, NILETTO, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, MONA, ELMAN, TONI и Ольга Бузова. На Белой сцене выступят Тося Чайкина, Lida и JANAGA. Первый артист Фиолетовой сцены второго дня — Элли на маковом поле. Также на фестивале выступит Ваня Дмитриенко — город, в который он приедет, будет заявлен позже.20 марта на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьёвы горы" VK Fest объявил лайнап при участии звёзд, селебрити и инфлюенсеров. Скоро VK Fest анонсирует площадки проведения, а также новых исполнителей, известных спикеров зоны лектория и представителей сцены блогеров. Билеты уже можно купить на сайте: vkfest.ru

