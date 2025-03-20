https://ria.ru/20250320/ushakov-2006226860.html

Ушаков обсудил с Уолтцем встречу экспертных групп

Ушаков обсудил с Уолтцем встречу экспертных групп - РИА Новости, 20.03.2025

Ушаков обсудил с Уолтцем встречу экспертных групп

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:42:00+03:00

2025-03-20T15:42:00+03:00

2025-03-20T16:20:00+03:00

юрий ушаков

майк уолтц

сша

россия

оон

черное море

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем сообщил, что обсудил с ним встречу экспертных групп для проработки перспектив возможной реализации инициативы о безопасности в Черном море."В этот раз в русле достигнутой между президентами России и США договоренности мы обсудили вопрос о проведении встречи экспертных групп двух стран, вначале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН (Антониу) Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", - сообщил Ушаков.Ушаков подтвердил, что разговор с Уолтцем состоялся накануне, 19 марта. Он добавил, что общается с Уолтцем "по телефону регулярно".

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

сша

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий ушаков, майк уолтц, сша, россия, оон, черное море