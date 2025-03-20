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Ушаков обсудил с Уолтцем встречу экспертных групп - РИА Новости, 20.03.2025
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15:42 20.03.2025 (обновлено: 16:20 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ushakov-2006226860.html
Ушаков обсудил с Уолтцем встречу экспертных групп
Ушаков обсудил с Уолтцем встречу экспертных групп - РИА Новости, 20.03.2025
Ушаков обсудил с Уолтцем встречу экспертных групп
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:42:00+03:00
2025-03-20T16:20:00+03:00
юрий ушаков
майк уолтц
сша
россия
оон
черное море
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем сообщил, что обсудил с ним встречу экспертных групп для проработки перспектив возможной реализации инициативы о безопасности в Черном море."В этот раз в русле достигнутой между президентами России и США договоренности мы обсудили вопрос о проведении встречи экспертных групп двух стран, вначале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН (Антониу) Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", - сообщил Ушаков.Ушаков подтвердил, что разговор с Уолтцем состоялся накануне, 19 марта. Он добавил, что общается с Уолтцем "по телефону регулярно".
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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юрий ушаков, майк уолтц, сша, россия, оон, черное море
Юрий Ушаков, Майк Уолтц, США, Россия, ООН, Черное море
Ушаков обсудил с Уолтцем встречу экспертных групп

Ушаков обсудил с Уолтцем предстоящую встречу экспертных групп России и США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем сообщил, что обсудил с ним встречу экспертных групп для проработки перспектив возможной реализации инициативы о безопасности в Черном море.
«
"В этот раз в русле достигнутой между президентами России и США договоренности мы обсудили вопрос о проведении встречи экспертных групп двух стран, вначале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН (Антониу) Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", - сообщил Ушаков.
Ушаков подтвердил, что разговор с Уолтцем состоялся накануне, 19 марта. Он добавил, что общается с Уолтцем "по телефону регулярно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
Юрий УшаковМайк УолтцСШАРоссияООНЧерное море
 
 
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