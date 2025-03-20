Ушаков обсудил с Уолтцем встречу экспертных групп
Ушаков обсудил с Уолтцем предстоящую встречу экспертных групп России и США
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем сообщил, что обсудил с ним встречу экспертных групп для проработки перспектив возможной реализации инициативы о безопасности в Черном море.
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"В этот раз в русле достигнутой между президентами России и США договоренности мы обсудили вопрос о проведении встречи экспертных групп двух стран, вначале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН (Антониу) Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", - сообщил Ушаков.
Ушаков подтвердил, что разговор с Уолтцем состоялся накануне, 19 марта. Он добавил, что общается с Уолтцем "по телефону регулярно".
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