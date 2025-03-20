https://ria.ru/20250320/ushakov-2006226673.html

Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров

Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров - РИА Новости, 20.03.2025

Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров

Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:41:00+03:00

2025-03-20T15:41:00+03:00

2025-03-20T15:52:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

юрий ушаков

майк уолтц

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.Ушаков рассказал, что американская команда сформирована, но, по его мнению, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы."Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", - подытожил Ушаков.

https://ria.ru/20250320/ushakov-2006226860.html

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россия, сша, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий ушаков, майк уолтц, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире