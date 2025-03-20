https://ria.ru/20250320/ushakov-2006226673.html
Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров
Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров - РИА Новости, 20.03.2025
Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров
Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:41:00+03:00
2025-03-20T15:41:00+03:00
2025-03-20T15:52:00+03:00
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майк уолтц
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.Ушаков рассказал, что американская команда сформирована, но, по его мнению, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы."Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", - подытожил Ушаков.
https://ria.ru/20250320/ushakov-2006226860.html
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Россия, США, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Юрий Ушаков, Майк Уолтц, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров
Ушаков: американская команда для переговоров по Украине сформирована