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Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров - РИА Новости, 20.03.2025
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15:41 20.03.2025 (обновлено: 15:52 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ushakov-2006226673.html
Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров
Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров - РИА Новости, 20.03.2025
Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров
Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:41:00+03:00
2025-03-20T15:52:00+03:00
россия
сша
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий ушаков
майк уолтц
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.Ушаков рассказал, что американская команда сформирована, но, по его мнению, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы."Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", - подытожил Ушаков.
https://ria.ru/20250320/ushakov-2006226860.html
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россия, сша, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий ушаков, майк уолтц, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Юрий Ушаков, Майк Уолтц, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров

Ушаков: американская команда для переговоров по Украине сформирована

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.
Ушаков рассказал, что американская команда сформирована, но, по его мнению, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы.
"Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", - подытожил Ушаков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Ушаков обсудил с Уолтцем встречу экспертных групп
Вчера, 15:42
 
РоссияСШАУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Юрий УшаковМайк УолтцПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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