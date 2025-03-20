https://ria.ru/20250320/ushakov-2006225986.html

Ушаков назвал общение с Уолтцем полезным для обеих сторон

Ушаков назвал общение с Уолтцем полезным для обеих сторон - РИА Новости, 20.03.2025

Ушаков назвал общение с Уолтцем полезным для обеих сторон

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что разговор с Уолтцем состоялся накануне, 19 марта, сообщил он журналистам. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:39:00+03:00

2025-03-20T15:39:00+03:00

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юрий ушаков

россия

сша

в мире

майк уолтц

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что разговор с Уолтцем состоялся накануне, 19 марта, сообщил он журналистам."Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил вчера о состоявшемся между нами телефонном разговоре. Я хотел бы подтвердить, что такой разговор действительно имел место", - сказал представитель Кремля.Он добавил, что общение с Уолтцем является полезным для России и США."Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20250320/ushakov-2006226860.html

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юрий ушаков, россия, сша, в мире, майк уолтц