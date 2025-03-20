https://ria.ru/20250320/ushakov-2006225875.html

Ушаков надеется на продуктивность предстоящих консультаций по Украине

Ушаков надеется на продуктивность предстоящих консультаций по Украине - РИА Новости, 20.03.2025

Ушаков надеется на продуктивность предстоящих консультаций по Украине

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:39:00+03:00

2025-03-20T15:39:00+03:00

2025-03-20T16:12:00+03:00

украина

юрий ушаков

россия

майк уолтц

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем заявил, что надеется на то, что предстоящие в понедельник консультации по Украине будут продуктивными."Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", - сообщил Ушаков.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, юрий ушаков, россия, майк уолтц, сша