https://ria.ru/20250320/ushakov-2006225875.html
Ушаков надеется на продуктивность предстоящих консультаций по Украине
Ушаков надеется на продуктивность предстоящих консультаций по Украине - РИА Новости, 20.03.2025
Ушаков надеется на продуктивность предстоящих консультаций по Украине
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:39:00+03:00
2025-03-20T15:39:00+03:00
2025-03-20T16:12:00+03:00
украина
юрий ушаков
россия
майк уолтц
сша
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем заявил, что надеется на то, что предстоящие в понедельник консультации по Украине будут продуктивными."Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", - сообщил Ушаков.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, юрий ушаков, россия, майк уолтц, сша
Украина, Юрий Ушаков, Россия, Майк Уолтц, США
Ушаков надеется на продуктивность предстоящих консультаций по Украине
Ушаков надеется, что консультации по Украине в понедельник будут продуктивными