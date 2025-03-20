https://ria.ru/20250320/ukraina-2006249887.html

"Новый уровень". На Западе возмутились заявлением фон дер Ляйен об Украине

"Новый уровень". На Западе возмутились заявлением фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 20.03.2025

"Новый уровень". На Западе возмутились заявлением фон дер Ляйен об Украине

Бывший депутат Европарламента Мик Уоллес раскритиковал в соцсети X главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за лицемерные слова о мире на Украине. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:06:00+03:00

2025-03-20T17:06:00+03:00

2025-03-20T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывший депутат Европарламента Мик Уоллес раскритиковал в соцсети X главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за лицемерные слова о мире на Украине."Конфликт на Украине был "ужасной войной" из-за США и ЕС, которые хотели его начала, ничего не сделали ради его предотвращения и приложили много усилий, чтобы он не завершился. Лицемерие ЕС достигло нового уровня и стало явным", — написал он, комментируя заявление фон дер Ляйен о необходимости "честного и долгого мира для Украины после прекращения боевых действий".Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы глава Белого дома выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.Позднее сам Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.

https://ria.ru/20250320/dilemma-2006159501.html

https://ria.ru/20250320/merts-2006133435.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, дональд трамп