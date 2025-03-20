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В Раде задали Зеленскому вопрос после разговора с Трампом - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:52 20.03.2025 (обновлено: 05:09 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006100268.html
В Раде задали Зеленскому вопрос после разговора с Трампом
В Раде задали Зеленскому вопрос после разговора с Трампом - РИА Новости, 20.03.2025
В Раде задали Зеленскому вопрос после разговора с Трампом
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский после разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом задался вопросом о "красных линиях", РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T04:52:00+03:00
2025-03-20T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский после разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом задался вопросом о "красных линиях", о которых ранее говорил Киев, об этом парламентарий, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, написал в своем Telegram-канале."А куда делись красные линии?" — написал он, комментируя итоги разговора Зеленского и Трампа.Во вторник президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого были затронуты вопросы эксплуатации электрических и ядерных станций. Хозяин Белого дома по итогам разговора написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.В Вашингтоне также заявили, что готовы помочь Киеву в управлении АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заметила, что такое решение "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".
https://ria.ru/20250319/tramp-2006068748.html
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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде задали Зеленскому вопрос после разговора с Трампом

Дубинский задал Зеленскому вопрос о "красных линиях" после разговора с Трампом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский после разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом задался вопросом о "красных линиях", о которых ранее говорил Киев, об этом парламентарий, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, написал в своем Telegram-канале.
"А куда делись красные линии?" — написал он, комментируя итоги разговора Зеленского и Трампа.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским
Вчера, 20:46
Во вторник президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого были затронуты вопросы эксплуатации электрических и ядерных станций. Хозяин Белого дома по итогам разговора написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.
В Вашингтоне также заявили, что готовы помочь Киеву в управлении АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заметила, что такое решение "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Дело решенное". В Раде раскрыли, что США уготовили Зеленскому
Вчера, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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