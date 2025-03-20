https://ria.ru/20250320/ukraina-2006100268.html

В Раде задали Зеленскому вопрос после разговора с Трампом

В Раде задали Зеленскому вопрос после разговора с Трампом - РИА Новости, 20.03.2025

В Раде задали Зеленскому вопрос после разговора с Трампом

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский после разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом задался вопросом о "красных линиях", РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T04:52:00+03:00

2025-03-20T04:52:00+03:00

2025-03-20T05:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский после разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом задался вопросом о "красных линиях", о которых ранее говорил Киев, об этом парламентарий, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, написал в своем Telegram-канале."А куда делись красные линии?" — написал он, комментируя итоги разговора Зеленского и Трампа.Во вторник президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого были затронуты вопросы эксплуатации электрических и ядерных станций. Хозяин Белого дома по итогам разговора написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.В Вашингтоне также заявили, что готовы помочь Киеву в управлении АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заметила, что такое решение "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".

https://ria.ru/20250319/tramp-2006068748.html

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html

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