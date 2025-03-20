https://ria.ru/20250320/ukraina-2006086740.html
Шойгу рассказал о трудностях переговорного процесса по Украине
Шойгу рассказал о трудностях переговорного процесса по Украине - РИА Новости, 20.03.2025
Шойгу рассказал о трудностях переговорного процесса по Украине
На Украине сейчас одновременно имеют место ряд факторов, осложняющих процесс мирного урегулирования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T00:03:00+03:00
2025-03-20T00:03:00+03:00
2025-03-20T00:47:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. На Украине сейчас одновременно имеют место ряд факторов, осложняющих процесс мирного урегулирования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Как пояснил Шойгу, речь идет об украинской конституции, в которой запрещены территориальные изменения, запрете на переговоры с Россией, а также о легитимности Владимира Зеленского.В Кремле ранее заявляли, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.
https://ria.ru/20250319/razgovor-2006062601.html
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россия, украина, москва, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о трудностях переговорного процесса по Украине
Шойгу: на Украине есть ряд факторов, осложняющих процесс мирного урегулирования