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Власти Турции опровергли сообщения о резиновых пулях на протестах - РИА Новости, 20.03.2025
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23:30 20.03.2025 (обновлено: 23:59 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/turtsiya-2006336985.html
Власти Турции опровергли сообщения о резиновых пулях на протестах
Власти Турции опровергли сообщения о резиновых пулях на протестах - РИА Новости, 20.03.2025
Власти Турции опровергли сообщения о резиновых пулях на протестах
Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:30:00+03:00
2025-03-20T23:59:00+03:00
в мире
турция
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь."Утверждение некоторых СМИ о том, что "полиция применила резиновые пули против студентов", не соответствует действительности. Во время несанкционированной демонстрации полиция не применяла резиновые пули против демонстрантов. В инвентаре Главного управления безопасности нет резиновых пуль. Не полагайтесь на необоснованные утверждения, направленные на манипулирование общественным мнением", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны.Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250320/stambul-2006221442.html
https://ria.ru/20250320/genkonsulstvo-2006215682.html
https://ria.ru/20250320/arest-2006151440.html
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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель, анкара
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель, Анкара
Власти Турции опровергли сообщения о резиновых пулях на протестах

Власти Турции опровергли слухи о применении полицией резиновых пуль на протестах

© AP Photo / Khalil HamraПротестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле
Протестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Протестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле
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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.
Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.
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"Утверждение некоторых СМИ о том, что "полиция применила резиновые пули против студентов", не соответствует действительности. Во время несанкционированной демонстрации полиция не применяла резиновые пули против демонстрантов. В инвентаре Главного управления безопасности нет резиновых пуль. Не полагайтесь на необоснованные утверждения, направленные на манипулирование общественным мнением", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
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