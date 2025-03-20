https://ria.ru/20250320/tsentry-2006324164.html
Бабушкин призвал расширять сеть центров реабилитации для ветеранов СВО
Бабушкин призвал расширять сеть центров реабилитации для ветеранов СВО - РИА Новости, 20.03.2025
Бабушкин призвал расширять сеть центров реабилитации для ветеранов СВО
Реабилитационные центры для ветеранов спецоперации необходимо создавать по всей России, в этом направлении будет работать комиссия Госсовета по вопросам... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T21:26:00+03:00
2025-03-20T21:26:00+03:00
2025-03-20T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
астраханская область
белгородская область
игорь бабушкин
владимир путин
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592403_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_eef176c462cdd0032282424cab42f3b4.jpg
АСТРАХАНЬ, 20 мар - РИА Новости. Реабилитационные центры для ветеранов спецоперации необходимо создавать по всей России, в этом направлении будет работать комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей, сообщил РИА Новости председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Президент России Владимир Путин 10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. Возглавил ее губернатор Астраханской области Бабушкин. "Мы намерены продолжить работу по расширению сети реабилитационных центров для ветеранов специальной военной операции. Я считаю, что необходимо открывать такие центры по всей стране. В этом направлении мы, в том числе, будем работать", - заявил агентству Бабушкин. Ранее он рассказал, что в состав новой комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Кроме того, будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости); совершенствование медицинской и психологической помощи; обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере. В положении о комиссии говорится о том, что основными ее задачами являются мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников СВО к мирной жизни. Ранее Бабушкин также отмечал, что комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами, а ее задача – создать фонду "Защитники Отечества" и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Конечной целью комиссии является обеспечение благополучия героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей. В конце февраля статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщала, что Минобороны России разработало единые стандарты по оказанию комплексной программы реабилитации и ресоциализации участников специальной военной операции, которые начали действовать в России с 1 января. Как отмечала тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова, правительство совместно с фондом "Защитники Отечества", Минобороны и другими силовыми структурами работает над планом по расширению доступности реабилитационной медпомощи для участников СВО в большем числе регионов России. В июле прошлого года первый комплексный центр по протезированию по соглашению между фондом, Центром инновационных технологий в ортопедии (АО "ЦИТО") и правительством Белгородской области был открыт в Белгороде. В настоящее время, как сообщала Цивилева РИА Новости 17 февраля, работа ведется над запуском комплексных центров протезирования и реабилитации для ветеранов СВО в Санкт-Петербурге, Омске, Кемерово, Архангельске и Туле.
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004151742.html
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004140027.html
россия
астраханская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592403_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_657fff5853d14da0cadefcafba97b302.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, астраханская область, белгородская область, игорь бабушкин, владимир путин, татьяна голикова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Астраханская область, Белгородская область, Игорь Бабушкин, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Бабушкин призвал расширять сеть центров реабилитации для ветеранов СВО
Губернатор Бабушкин: реабилитационные центры для ветеранов СВО нужны по всей РФ
АСТРАХАНЬ, 20 мар - РИА Новости. Реабилитационные центры для ветеранов спецоперации необходимо создавать по всей России, в этом направлении будет работать комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей, сообщил РИА Новости председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Президент России Владимир Путин
10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. Возглавил ее губернатор Астраханской области Бабушкин
.
«
"Мы намерены продолжить работу по расширению сети реабилитационных центров для ветеранов специальной военной операции. Я считаю, что необходимо открывать такие центры по всей стране. В этом направлении мы, в том числе, будем работать", - заявил агентству Бабушкин.
Ранее он рассказал, что в состав новой комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Кроме того, будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости); совершенствование медицинской и психологической помощи; обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере.
В положении о комиссии говорится о том, что основными ее задачами являются мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников СВО к мирной жизни.
Ранее Бабушкин также отмечал, что комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами, а ее задача – создать фонду "Защитники Отечества" и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Конечной целью комиссии является обеспечение благополучия героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей.
В конце февраля статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщала, что Минобороны России разработало единые стандарты по оказанию комплексной программы реабилитации и ресоциализации участников специальной военной операции, которые начали действовать в России с 1 января.
Как отмечала тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова
, правительство совместно с фондом "Защитники Отечества", Минобороны и другими силовыми структурами работает над планом по расширению доступности реабилитационной медпомощи для участников СВО в большем числе регионов России.
В июле прошлого года первый комплексный центр по протезированию по соглашению между фондом, Центром инновационных технологий в ортопедии (АО "ЦИТО") и правительством Белгородской области
был открыт в Белгороде
. В настоящее время, как сообщала Цивилева РИА Новости 17 февраля, работа ведется над запуском комплексных центров протезирования и реабилитации для ветеранов СВО в Санкт-Петербурге
, Омске
, Кемерово
, Архангельске
и Туле
.