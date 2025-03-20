https://ria.ru/20250320/tsentry-2006324164.html

Бабушкин призвал расширять сеть центров реабилитации для ветеранов СВО

Бабушкин призвал расширять сеть центров реабилитации для ветеранов СВО - РИА Новости, 20.03.2025

Бабушкин призвал расширять сеть центров реабилитации для ветеранов СВО

Реабилитационные центры для ветеранов спецоперации необходимо создавать по всей России, в этом направлении будет работать комиссия Госсовета по вопросам... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T21:26:00+03:00

2025-03-20T21:26:00+03:00

2025-03-20T21:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

астраханская область

белгородская область

игорь бабушкин

владимир путин

татьяна голикова

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АСТРАХАНЬ, 20 мар - РИА Новости. Реабилитационные центры для ветеранов спецоперации необходимо создавать по всей России, в этом направлении будет работать комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей, сообщил РИА Новости председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Президент России Владимир Путин 10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. Возглавил ее губернатор Астраханской области Бабушкин. "Мы намерены продолжить работу по расширению сети реабилитационных центров для ветеранов специальной военной операции. Я считаю, что необходимо открывать такие центры по всей стране. В этом направлении мы, в том числе, будем работать", - заявил агентству Бабушкин. Ранее он рассказал, что в состав новой комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Кроме того, будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости); совершенствование медицинской и психологической помощи; обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере. В положении о комиссии говорится о том, что основными ее задачами являются мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников СВО к мирной жизни. Ранее Бабушкин также отмечал, что комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами, а ее задача – создать фонду "Защитники Отечества" и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Конечной целью комиссии является обеспечение благополучия героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей. В конце февраля статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщала, что Минобороны России разработало единые стандарты по оказанию комплексной программы реабилитации и ресоциализации участников специальной военной операции, которые начали действовать в России с 1 января. Как отмечала тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова, правительство совместно с фондом "Защитники Отечества", Минобороны и другими силовыми структурами работает над планом по расширению доступности реабилитационной медпомощи для участников СВО в большем числе регионов России. В июле прошлого года первый комплексный центр по протезированию по соглашению между фондом, Центром инновационных технологий в ортопедии (АО "ЦИТО") и правительством Белгородской области был открыт в Белгороде. В настоящее время, как сообщала Цивилева РИА Новости 17 февраля, работа ведется над запуском комплексных центров протезирования и реабилитации для ветеранов СВО в Санкт-Петербурге, Омске, Кемерово, Архангельске и Туле.

https://ria.ru/20250310/komissiya-2004151742.html

https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html

https://ria.ru/20250310/komissiya-2004140027.html

россия

астраханская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, астраханская область, белгородская область, игорь бабушкин, владимир путин, татьяна голикова