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Трамп готов встретиться с Си Цзиньпином в июне - РИА Новости, 20.03.2025
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03:06 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/tramp-2006097217.html
Трамп готов встретиться с Си Цзиньпином в июне
Трамп готов встретиться с Си Цзиньпином в июне - РИА Новости, 20.03.2025
Трамп готов встретиться с Си Цзиньпином в июне
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в июне. РИА Новости, 20.03.2025
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сша
китай
канада
си цзиньпин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в июне. "Я бы не возражал против саммита", - ответил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о возможной встрече с Си Цзиньпином в июне. При этом глава Белого дома добавил, что до июня наступит второе апреля, когда США введут новые пошлины на большую часть импорта на американский рынок. "Будут пошлины, и Китай будет платить также, как и другие страны", - подчеркнул он. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся 2 апреля ввести новые пошлины на большую часть импорта, которые затронут импортные товары на триллионы долларов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
https://ria.ru/20250319/tramp-2005859433.html
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сша, китай, канада, си цзиньпин, дональд трамп, евросоюз
США, Китай, Канада, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Евросоюз
Трамп готов встретиться с Си Цзиньпином в июне

Трамп не возражает против возможной встречи с Си Цзиньпином в июне

© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в июне.
"Я бы не возражал против саммита", - ответил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о возможной встрече с Си Цзиньпином в июне.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Китай нуждается в торговле с США, заявил Трамп
Вчера, 02:39
При этом глава Белого дома добавил, что до июня наступит второе апреля, когда США введут новые пошлины на большую часть импорта на американский рынок.
"Будут пошлины, и Китай будет платить также, как и другие страны", - подчеркнул он.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся 2 апреля ввести новые пошлины на большую часть импорта, которые затронут импортные товары на триллионы долларов.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Трамп пообещал развивать дружественные отношения с Россией и Китаем
Вчера, 02:31
 
СШАКитайКанадаСи ЦзиньпинДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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