Трамп готов встретиться с Си Цзиньпином в июне
Трамп не возражает против возможной встречи с Си Цзиньпином в июне
© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп и Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в июне.
"Я бы не возражал против саммита", - ответил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о возможной встрече с Си Цзиньпином в июне.
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При этом глава Белого дома добавил, что до июня наступит второе апреля, когда США введут новые пошлины на большую часть импорта на американский рынок.
"Будут пошлины, и Китай будет платить также, как и другие страны", - подчеркнул он.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся 2 апреля ввести новые пошлины на большую часть импорта, которые затронут импортные товары на триллионы долларов.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.