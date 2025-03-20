https://ria.ru/20250320/tramp-2006097217.html

Трамп готов встретиться с Си Цзиньпином в июне

Трамп готов встретиться с Си Цзиньпином в июне - РИА Новости, 20.03.2025

Трамп готов встретиться с Си Цзиньпином в июне

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в июне. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T03:06:00+03:00

2025-03-20T03:06:00+03:00

2025-03-20T03:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в июне. "Я бы не возражал против саммита", - ответил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о возможной встрече с Си Цзиньпином в июне. При этом глава Белого дома добавил, что до июня наступит второе апреля, когда США введут новые пошлины на большую часть импорта на американский рынок. "Будут пошлины, и Китай будет платить также, как и другие страны", - подчеркнул он. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся 2 апреля ввести новые пошлины на большую часть импорта, которые затронут импортные товары на триллионы долларов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005859433.html

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сша, китай, канада, си цзиньпин, дональд трамп, евросоюз