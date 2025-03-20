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Адвокат рассказал о приказе организаторов теракта в "Крокусе" исполнителям - РИА Новости, 20.03.2025
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:42 20.03.2025 (обновлено: 15:12 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/terakt-2006209374.html
Адвокат рассказал о приказе организаторов теракта в "Крокусе" исполнителям
Адвокат рассказал о приказе организаторов теракта в "Крокусе" исполнителям - РИА Новости, 20.03.2025
Адвокат рассказал о приказе организаторов теракта в "Крокусе" исполнителям
Организаторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" приказывали его исполнителям остаться в нем и завязать бой с правоохранителями, но те не послушались и РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:42:00+03:00
2025-03-20T15:12:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
москва
красногорск
владимир путин
александр бортников
крокус сити холл
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Организаторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" приказывали его исполнителям остаться в нем и завязать бой с правоохранителями, но те не послушались и скрылись, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов. "Им от организаторов в мессенджере была дана команда оставаться в "Крокусе", завязать бой, может быть, ещё с какими-то целями. Они не послушались и скрылись, кроме того, у них из-за слабых навыков обращения с оружием были заминки, фактически боезапас был истощен", - рассказал собеседник агентства. Сегодня Мосгорсуд продлил срок ареста до 22 мая Мирзоеву и еще троим предполагаемым исполнителям теракта. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
https://ria.ru/20250308/boevik-2003789844.html
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происшествия, россия, москва, красногорск, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, крокус, московский городской суд
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Крокус, Московский городской суд
Адвокат рассказал о приказе организаторов теракта в "Крокусе" исполнителям

Адвокат Мирзоева: напавшим на "Крокус" приказали начать бой с правоохранителями

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Организаторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" приказывали его исполнителям остаться в нем и завязать бой с правоохранителями, но те не послушались и скрылись, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.
«
"Им от организаторов в мессенджере была дана команда оставаться в "Крокусе", завязать бой, может быть, ещё с какими-то целями. Они не послушались и скрылись, кроме того, у них из-за слабых навыков обращения с оружием были заминки, фактически боезапас был истощен", - рассказал собеседник агентства.
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Сегодня Мосгорсуд продлил срок ареста до 22 мая Мирзоеву и еще троим предполагаемым исполнителям теракта.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
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Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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