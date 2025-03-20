https://ria.ru/20250320/svo-2006261461.html

После СВО за российским оружием выстроится очередь, заявил Шойгу

После СВО за российским оружием выстроится очередь, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2025

После СВО за российским оружием выстроится очередь, заявил Шойгу

Российское оружие в ходе специальной военной операции доведено до совершенства, после СВО в мире за ним выстроится большая очередь, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:46:00+03:00

2025-03-20T17:46:00+03:00

2025-03-20T17:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

с-400 «триумф»

т-90

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российское оружие в ходе специальной военной операции доведено до совершенства, после СВО в мире за ним выстроится большая очередь, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием. Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства", - сказал Шойгу журналистам. "Системы ПВО, те же самые ударные беспилотные летательные аппараты, модернизированная бронетехника", - пояснил секретарь СБ РФ, отметив усовершенствованные танки Т-90 и Т-80. "Это касается (зенитных ракетных систем) С-400, С-500, ЗРК "Панцирь", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006086740.html

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россия, сергей шойгу, с-400 «триумф», т-90, т-80, в мире