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После СВО за российским оружием выстроится очередь, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:46 20.03.2025 (обновлено: 17:47 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/svo-2006261461.html
После СВО за российским оружием выстроится очередь, заявил Шойгу
После СВО за российским оружием выстроится очередь, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2025
После СВО за российским оружием выстроится очередь, заявил Шойгу
Российское оружие в ходе специальной военной операции доведено до совершенства, после СВО в мире за ним выстроится большая очередь, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:46:00+03:00
2025-03-20T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
с-400 «триумф»
т-90
т-80
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российское оружие в ходе специальной военной операции доведено до совершенства, после СВО в мире за ним выстроится большая очередь, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием. Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства", - сказал Шойгу журналистам. "Системы ПВО, те же самые ударные беспилотные летательные аппараты, модернизированная бронетехника", - пояснил секретарь СБ РФ, отметив усовершенствованные танки Т-90 и Т-80. "Это касается (зенитных ракетных систем) С-400, С-500, ЗРК "Панцирь", - добавил Шойгу.
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россия, сергей шойгу, с-400 «триумф», т-90, т-80, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, С-400 «Триумф», Т-90, Т-80, В мире
После СВО за российским оружием выстроится очередь, заявил Шойгу

Шойгу: после СВО в мире выстроится большая очередь за российским оружием

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российское оружие в ходе специальной военной операции доведено до совершенства, после СВО в мире за ним выстроится большая очередь, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием. Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства", - сказал Шойгу журналистам.
"Системы ПВО, те же самые ударные беспилотные летательные аппараты, модернизированная бронетехника", - пояснил секретарь СБ РФ, отметив усовершенствованные танки Т-90 и Т-80.
"Это касается (зенитных ракетных систем) С-400, С-500, ЗРК "Панцирь", - добавил Шойгу.
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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