https://ria.ru/20250320/svetofor-2006103579.html

Россельхознадзор арестовал опасную продукцию в сети "Светофор" в Приморье

Россельхознадзор арестовал опасную продукцию в сети "Светофор" в Приморье - РИА Новости, 20.03.2025

Россельхознадзор арестовал опасную продукцию в сети "Светофор" в Приморье

Россельхознадзор наложил арест на 3,6 тонны некачественной и небезопасной продукции, найденной в ходе проверок в магазинах торговых сетей "Светофор" и "Маяк" в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T06:21:00+03:00

2025-03-20T06:21:00+03:00

2025-03-20T06:21:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

владивосток

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Россельхознадзор наложил арест на 3,6 тонны некачественной и небезопасной продукции, найденной в ходе проверок в магазинах торговых сетей "Светофор" и "Маяк" в Приморье, сообщает региональное управление ведомства. Управление с начала февраля по середину марта проверило 16 магазинов низких цен сети "Светофор" и дискаунтеров "Маяк" в Приморье. "В результате этой работы из оборота изъято 3,6 тонны некачественной и небезопасной продукции. Проведено 43 выездных обследования магазинов как в крупных городах края – Владивосток, Уссурийск, Находка, так и в муниципальных округах – Красноармейском, Ольгинском, Черниговском и других территориях. В результате… выявлено 148 нарушений, в том числе нарушения сроков хранения продукции, отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, нарушения требований к качеству и безопасности пищевой продукции", - говорится в сообщении. В частности, в магазинах торговых сетей "Светофор" и "Маяк" взяты 55 проб мясной и молочной продукции. В ходе лабораторных исследований выявлены несоответствия в 22 случаях. При этом в 16 пробах мясной и молочной продукции установлены признаки фальсификации. Например, в оленине курганского производителя "Курганский мясокомбинат "Стандарт" выявлены ДНК свинины и курицы, в фарше "Домашний" из свинины и говядины мясокомбината "Гатчинский" из Ленинградской области – ДНК курицы и бактерии листерии. Фальсификация выявлена при исследовании партий мясной продукции производителей из Курганской, Калининградской, Московской и Ленинградской областей. Несоответствия по жирно-кислотному составу и стерины выявлены в твороге и сметане приморского производителя ИП Хижный В.А. Управление Россельхознадзора объявило свыше 20 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Возбуждены административные производства. Информация о результатах проверки направлена в правительство Приморского края и в региональное управление Роспотребнадзора. Ранее Роспотребнадзор РФ сообщал, что проверил всю торговую сеть "Светофор" в 45 регионах России, были выявлены грубые нарушения обязательных требований, составлено 2,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях, более 300 материалов переданы в суд, а деятельность 76 объектов торговли приостановлена.

https://ria.ru/20250319/svetofor-2005938316.html

https://ria.ru/20250313/rospotrebnadzor-2004732062.html

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россия

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происшествия, ленинградская область, россия, владивосток, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)