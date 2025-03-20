На акции протеста в Стамбуле пострадали шесть полицейских
МВД Турции: на акции протеста в Стамбуле пострадали шесть полицейских
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Во время акции протеста в Стамбуле получили ранения шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.
"Сегодня вечером во время демонстраций в Сарачане (Стамбул) были ранены шесть полицейских. Наши героические полицейские, которые гарантируют мир и безопасность нашей страны, противостоят провокациям с большой мудростью, терпением и здравым смыслом и демонстрируют образцовую позицию в отношении того, как следует управлять социальными инцидентами. Наш губернатор, начальник полиции и сотрудники полиции несут и будут нести службу во имя мира и безопасности нашего народа. Я желаю нашим раненым полицейским скорейшего выздоровления", — написал он.
Сегодня в Стамбуле и Анкаре прошли масштабные акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На митинге в Стамбуле лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз вызывали скорую помощь.
Дело мэра Стамбула
Накануне Имамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.
Его задержание привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти запретили проводить в Стамбуле любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.
В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.
При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.