Рейтинг@Mail.ru
На акции протеста в Стамбуле пострадали шесть полицейских - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 20.03.2025 (обновлено: 23:42 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/stambul-2006334793.html
На акции протеста в Стамбуле пострадали шесть полицейских
На акции протеста в Стамбуле пострадали шесть полицейских - РИА Новости, 20.03.2025
На акции протеста в Стамбуле пострадали шесть полицейских
Во время акции протеста в Стамбуле получили ранения шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:09:00+03:00
2025-03-20T23:42:00+03:00
в мире
стамбул
турция
анкара
реджеп тайип эрдоган
озгюр озель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006051477_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_9c131972ded3c840c380be57db4798c8.jpg
АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Во время акции протеста в Стамбуле получили ранения шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X."Сегодня вечером во время демонстраций в Сарачане (Стамбул) были ранены шесть полицейских. Наши героические полицейские, которые гарантируют мир и безопасность нашей страны, противостоят провокациям с большой мудростью, терпением и здравым смыслом и демонстрируют образцовую позицию в отношении того, как следует управлять социальными инцидентами. Наш губернатор, начальник полиции и сотрудники полиции несут и будут нести службу во имя мира и безопасности нашего народа. Я желаю нашим раненым полицейским скорейшего выздоровления", — написал он.Сегодня в Стамбуле и Анкаре прошли масштабные акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На митинге в Стамбуле лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз вызывали скорую помощь.Дело мэра СтамбулаНакануне Имамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.Его задержание привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти запретили проводить в Стамбуле любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
https://ria.ru/20250320/ankara-2006326359.html
https://ria.ru/20250320/stambul-2006221442.html
https://ria.ru/20250320/genkonsulstvo-2006215682.html
стамбул
турция
анкара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу на акции протеста
Сторонники задержанного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу собираются на акцию протеста в районе Сарачхане, передает корреспондент РИА Новости. При этом губернаторство города ранее запретило проведение каких-либо акций до 23 марта.
2025-03-20T23:09
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006051477_30:0:1470:1080_1920x0_80_0_0_88d87ef66cf4e46324417a7eb5f40bef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, турция, анкара, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
На акции протеста в Стамбуле пострадали шесть полицейских

МВД Турции: на акции протеста в Стамбуле пострадали шесть полицейских

Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Во время акции протеста в Стамбуле получили ранения шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.
"Сегодня вечером во время демонстраций в Сарачане (Стамбул) были ранены шесть полицейских. Наши героические полицейские, которые гарантируют мир и безопасность нашей страны, противостоят провокациям с большой мудростью, терпением и здравым смыслом и демонстрируют образцовую позицию в отношении того, как следует управлять социальными инцидентами. Наш губернатор, начальник полиции и сотрудники полиции несут и будут нести службу во имя мира и безопасности нашего народа. Я желаю нашим раненым полицейским скорейшего выздоровления", — написал он.
Акция протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Анкаре проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула
Вчера, 21:47
Сегодня в Стамбуле и Анкаре прошли масштабные акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На митинге в Стамбуле лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз вызывали скорую помощь.

Дело мэра Стамбула

Накануне Имамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Задержанный мэр Стамбула призвал суд не молчать "перед беззаконием"
Вчера, 15:09
Его задержание привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти запретили проводить в Стамбуле любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.
В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.
При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Полиция на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Генконсульство в Стамбуле призвало россиян избегать мест скопления людей
Вчера, 14:55
 
В миреСтамбулТурцияАнкараРеджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала