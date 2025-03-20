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В Стамбуле студенты протестуют из-за задержания мэра - РИА Новости, 20.03.2025
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18:13 20.03.2025 (обновлено: 19:25 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/stambul-2006274153.html
В Стамбуле студенты протестуют из-за задержания мэра
В Стамбуле студенты протестуют из-за задержания мэра - РИА Новости, 20.03.2025
В Стамбуле студенты протестуют из-за задержания мэра
Студенты стамбульских университетов вышли на акции протеста из-за задержания мэра Экрема Имамоглу, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:13:00+03:00
2025-03-20T19:25:00+03:00
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АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Студенты стамбульских университетов вышли на акции протеста из-за задержания мэра Экрема Имамоглу, рассказали РИА Новости очевидцы. При этом в городе все еще действует запрет на проведение каких-либо митингов и демонстраций. Тем не менее студенты собираются в разных точках Стамбула, скандируя антиправительственные лозунги. Стычек с полицейскими пока не наблюдалось. Тем временем лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал сторонников прийти к зданию мэрии в 20:30 мск. Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По информации газеты Sözcü, в день праймериз, 23 марта, Имамоглу могут арестовать.
https://ria.ru/20250320/stambul-2006221442.html
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РИА Новости
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96
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353
60
353
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Протесты стамбульских студентов после задержания мэра Экрема Имамоглу
Студенты стамбульских университетов проводят протесты в различных точках города в связи с задержанием мэра Экрема Имамоглу, сообщают РИА Новости очевидцы
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в мире, стамбул, турция, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Озгюр Озель
В Стамбуле студенты протестуют из-за задержания мэра

Студенты стамбульских вузов проводят акции протеста против задержания мэра

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АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Студенты стамбульских университетов вышли на акции протеста из-за задержания мэра Экрема Имамоглу, рассказали РИА Новости очевидцы.
При этом в городе все еще действует запрет на проведение каких-либо митингов и демонстраций. Тем не менее студенты собираются в разных точках Стамбула, скандируя антиправительственные лозунги. Стычек с полицейскими пока не наблюдалось.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Задержанный мэр Стамбула призвал суд не молчать "перед беззаконием"
Вчера, 15:09
Тем временем лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал сторонников прийти к зданию мэрии в 20:30 мск.

Дело мэра Стамбула

Имамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.
В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.
При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По информации газеты Sözcü, в день праймериз, 23 марта, Имамоглу могут арестовать.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Financial Times: задержание мэра Стамбула повергло инвесторов в шок
Вчера, 11:45
 
В миреСтамбулТурцияОзгюр Озель
 
 
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