https://ria.ru/20250320/ssha-2005948356.html

Против всех. Трамп совершил вторую ошибку

Против всех. Трамп совершил вторую ошибку - РИА Новости, 20.03.2025

Против всех. Трамп совершил вторую ошибку

Европейские производители продовольствия вслед за российским рискуют потерять американский рынок. Дональд Трамп угрожает 200-процентными пошлинами по отдельным... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:00:00+03:00

2025-03-20T08:00:00+03:00

2025-03-20T08:02:00+03:00

экономика

сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Европейские производители продовольствия вслед за российским рискуют потерять американский рынок. Дональд Трамп угрожает 200-процентными пошлинами по отдельным категориям товаров. Эксперты считают дело решенным. Экспортеры ЕС уже оценивают убытки.Новый витокБрюссель с 1 апреля повышает экспортный сбор для США на изделия из стали и алюминия, текстиль, бытовую технику, сельскохозяйственные товары, арахисовое масло, говядину, птицу, бурбон и джинсы — на общую сумму порядка 26 миллиардов евро.Трамп отреагировал незамедлительно, пообещав заградительные пошлины на европейскую алкогольную продукцию."ЕС только что ввел отвратительный 50-процентный сбор на виски. Мы ответим 200-процентным на вино, шампанское и коньяк из Франции и других стран ЕС. Это очень поможет американскому виноделию", — написал он в своей соцсети Truth Social. Учитывая, что в прошлом году ЕС экспортировал за океан продуктов и напитков на 38 миллиардов евро, а импортировал на 14, угроза звучит очень серьезно.А раньше, в феврале, Трамп сообщил о 25-процентных пошлинах на все товары из ЕС, включая автомобили.Это тупикПохоже, французские вина и итальянские сыры исчезнут с американского рынка, пишет Financial Times. Домохозяйства и так испытывают трудности из-за роста цен на яйца и повышения экспортных сборов на продукцию из Мексики, Канады и Китая. Экономить придется, отказываясь в первую очередь от европейского импорта.Из Мексики привозят свежие фрукты и овощи, из Канады — пшеницу и говядину, из ЕС — дорогие деликатесы, те же вина и сыры. Согласно докладу Rabobank, эти товары пострадают сильнее всего. Потребители предпочтут более дешевые отечественные аналоги.Однако не все можно заменить. "Это безвыигрышный вариант, и я надеюсь, что США очень тщательно все взвесят, прежде чем принимать такое решение", — сообщил FT директор Ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti по международным связям Луиджи Пио Скордамаглио.По его оценкам, инициатива Трампа обойдется американским покупателям в два миллиарда евро. Речь в том числе о пармезане, оливковом масле и прошутто из Италии."Удар по продажам получится сильным", — подтвердил FT Филиппо Марчи, генеральный директор итальянской молочной компании Granarolo. Тот же пармезан подорожает на 50% и станет практически недоступным для потребителей.Тревожатся и виноделы. "Понадобится искать другие рынки", — отмечает Александр Шартонь, чей дом шампанских вин Chartogne-Taillet реализует в США до 30% своей продукции.Все решеноВласти ЕС признают, что бизнес пострадает, однако сдавать назад не собираются.Урсула фон дер Ляйен предупредила, что взаимные ограничения и пошлины приведут к сокращению рабочих мест и повышению цен по обе стороны Атлантики. Она сожалеет об этом и подчеркивает, что ЕС остается открытым для переговоров. "Мы твердо убеждены, что в мире, полном геополитической и экономической неопределенности, не в наших общих интересах так обременять экономику", — сказала председатель Еврокомиссии."Конечно, итальянский пармезан можно заменить аргентинским, а французское шампанское собственным игристым из Калифорнии или Южной Америки, — объясняет РИА Новости доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. — Но следует помнить, что перенаправление торговых потоков требует времени, а оптовые и розничные цены все равно вырастут".И ЕС понесет куда больший ущерб, чем США. Россия закрыта, с КНР отношения напряженные — из-за борьбы Брюсселя с засильем китайских автомобилей. "Найти равноценную альтернативу сразу трем крупнейшим рынкам — непосильная задача", — добавляет эксперт.Банкротства, сокращение производства, закрытие предприятий химической и автомобильной отраслей перекинутся на и без того переживающее не лучшие времена сельское хозяйство. Стоимость жизни, безработица и уровень бедности вырастут, экономика ЕС продолжит сползать в кризис.С другой стороны, протекционистские меры Трампа обеспечат конкурентное преимущество местным производителям и скорректируют огромный дисбаланс внешней торговли. "Пока Штаты импортируют намного больше, чем продают за рубеж, и чтобы покончить с этим, Трамп готов выкручивать руки всем", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.По словам аналитиков, накопившиеся противоречия между ЕС и США вкупе с желанием "сделать Америку снова великой" просто не оставляют Трампу выбора.

https://ria.ru/20250314/ssha-2004817124.html

https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

https://ria.ru/20250312/neft-2004387366.html

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экономика, сша, брюссель, америка, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз