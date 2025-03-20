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Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006103370.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 20.03.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Российские силы продвигаются вперед после форсирования реки Оскол, взяли под огневой контроль часть села Каменка в Харьковской области и начали бои за этот... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:03:00+03:00
2025-03-20T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
каменка
россия
харьковская область
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Российские силы продвигаются вперед после форсирования реки Оскол, взяли под огневой контроль часть села Каменка в Харьковской области и начали бои за этот населенный пункт, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После форсирования реки Оскол и закрепления на новых рубежах северо-западнее населенного пункта Тополи наши войска продолжают развивать успех. За несколько суток бойцы РФ заняли высоты северо-восточнее подконтрольной украинским боевикам Каменки. Это позволило эффективнее наносить удары по позициям вооруженных формирований Украины и взять под огневой контроль часть населенного пункта", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
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каменка
россия
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каменка, россия, харьковская область, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Россия, Харьковская область, Андрей Марочко
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Марочко: ВС России начали бои за село Каменка на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Российские силы продвигаются вперед после форсирования реки Оскол, взяли под огневой контроль часть села Каменка в Харьковской области и начали бои за этот населенный пункт, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"После форсирования реки Оскол и закрепления на новых рубежах северо-западнее населенного пункта Тополи наши войска продолжают развивать успех. За несколько суток бойцы РФ заняли высоты северо-восточнее подконтрольной украинским боевикам Каменки. Это позволило эффективнее наносить удары по позициям вооруженных формирований Украины и взять под огневой контроль часть населенного пункта", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
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Специальная военная операция на УкраинеКаменкаРоссияХарьковская областьАндрей Марочко
 
 
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