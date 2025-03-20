https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006103370.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 20.03.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Российские силы продвигаются вперед после форсирования реки Оскол, взяли под огневой контроль часть села Каменка в Харьковской области и начали бои за этот... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T06:03:00+03:00

2025-03-20T06:03:00+03:00

2025-03-20T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

каменка

россия

харьковская область

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Российские силы продвигаются вперед после форсирования реки Оскол, взяли под огневой контроль часть села Каменка в Харьковской области и начали бои за этот населенный пункт, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После форсирования реки Оскол и закрепления на новых рубежах северо-западнее населенного пункта Тополи наши войска продолжают развивать успех. За несколько суток бойцы РФ заняли высоты северо-восточнее подконтрольной украинским боевикам Каменки. Это позволило эффективнее наносить удары по позициям вооруженных формирований Украины и взять под огневой контроль часть населенного пункта", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.

https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005628713.html

каменка

россия

харьковская область

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каменка, россия, харьковская область, андрей марочко