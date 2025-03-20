https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006103370.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 20.03.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Российские силы продвигаются вперед после форсирования реки Оскол, взяли под огневой контроль часть села Каменка в Харьковской области и начали бои за этот... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:03:00+03:00
2025-03-20T06:03:00+03:00
2025-03-20T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
каменка
россия
харьковская область
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Российские силы продвигаются вперед после форсирования реки Оскол, взяли под огневой контроль часть села Каменка в Харьковской области и начали бои за этот населенный пункт, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После форсирования реки Оскол и закрепления на новых рубежах северо-западнее населенного пункта Тополи наши войска продолжают развивать успех. За несколько суток бойцы РФ заняли высоты северо-восточнее подконтрольной украинским боевикам Каменки. Это позволило эффективнее наносить удары по позициям вооруженных формирований Украины и взять под огневой контроль часть населенного пункта", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005628713.html
каменка
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каменка, россия, харьковская область, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Россия, Харьковская область, Андрей Марочко
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Марочко: ВС России начали бои за село Каменка на Купянском направлении