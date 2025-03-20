В США по недосмотру раскрыли персональные данные сотен людей
NYT: документы об убийстве Кеннеди содержат персональные данные сотен людей
© Depositphotos.com / pressmasterКлавиатура ноутбука
© Depositphotos.com / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Рассекреченные документы об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди из-за поспешного обнародования содержат персональные данные сотен людей, включая сотрудников разведки и конгресса, сообщает газета New York Times.
Ранее США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста борьбы за права темнокожих Мартина Лютера Кинга.
"Критики заявляли, что этот недосмотр (публикация персональных данных - ред.) - доказательство спешки ФБР при проверке материалов, опубликованных по требованию президента (США Дональда Трампа - ред.). И в них были раскрыты по меньшей мере одно полное личное дело агента ЦРУ и номера страховых полисов сотен других людей", - пишет издание.
Как отмечает газета, номера полисов принадлежат, среди прочего, сотрудникам конгресса, разведывательных служб и бывшему послу, многие из которых еще живы.
Как заявил New York Times неназванный источник, чиновники администрации президента еще до публикации документов осознавали, что если обнародовать их в неотредактированном виде, будут раскрыты некоторые личные данные.
Издание замечает, что это было неизбежно, поскольку заявление Трампа о публикации документов застало его подчиненных по нацбезопасности врасплох, и им пришлось в срочном порядке проверять материалы, насчитывающие около 80 тысяч страниц. И это несмотря на то, что подготовка документов велась еще с конца января, когда американский лидер подписал указ о своем намерении обнародовать их.
Ранее профессор Колумбийского университета Тим Нафтали заявил, что причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования.
Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. Немногочисленные документы, опубликованные тогда, не стали сенсацией.
Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.