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В США по недосмотру раскрыли персональные данные сотен людей - РИА Новости, 20.03.2025
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12:11 20.03.2025 (обновлено: 12:12 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/smi-2006158660.html
В США по недосмотру раскрыли персональные данные сотен людей
В США по недосмотру раскрыли персональные данные сотен людей - РИА Новости, 20.03.2025
В США по недосмотру раскрыли персональные данные сотен людей
Рассекреченные документы об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди из-за поспешного обнародования содержат персональные данные сотен людей, включая... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:11:00+03:00
2025-03-20T12:12:00+03:00
в мире
сша
даллас
техас
джон кеннеди (политик)
дональд трамп
мартин лютер кинг
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Рассекреченные документы об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди из-за поспешного обнародования содержат персональные данные сотен людей, включая сотрудников разведки и конгресса, сообщает газета New York Times. Ранее США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста борьбы за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. "Критики заявляли, что этот недосмотр (публикация персональных данных - ред.) - доказательство спешки ФБР при проверке материалов, опубликованных по требованию президента (США Дональда Трампа - ред.). И в них были раскрыты по меньшей мере одно полное личное дело агента ЦРУ и номера страховых полисов сотен других людей", - пишет издание. Как отмечает газета, номера полисов принадлежат, среди прочего, сотрудникам конгресса, разведывательных служб и бывшему послу, многие из которых еще живы. Как заявил New York Times неназванный источник, чиновники администрации президента еще до публикации документов осознавали, что если обнародовать их в неотредактированном виде, будут раскрыты некоторые личные данные. Издание замечает, что это было неизбежно, поскольку заявление Трампа о публикации документов застало его подчиненных по нацбезопасности врасплох, и им пришлось в срочном порядке проверять материалы, насчитывающие около 80 тысяч страниц. И это несмотря на то, что подготовка документов велась еще с конца января, когда американский лидер подписал указ о своем намерении обнародовать их. Ранее профессор Колумбийского университета Тим Нафтали заявил, что причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. Немногочисленные документы, опубликованные тогда, не стали сенсацией. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
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сша
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в мире, сша, даллас, техас, джон кеннеди (политик), дональд трамп, мартин лютер кинг, центральное разведывательное управление (цру), фбр, колумбийский университет
В мире, США, Даллас, Техас, Джон Кеннеди (политик), Дональд Трамп, Мартин Лютер Кинг, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР, Колумбийский университет
В США по недосмотру раскрыли персональные данные сотен людей

NYT: документы об убийстве Кеннеди содержат персональные данные сотен людей

© Depositphotos.com / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Рассекреченные документы об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди из-за поспешного обнародования содержат персональные данные сотен людей, включая сотрудников разведки и конгресса, сообщает газета New York Times.
Ранее США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста борьбы за права темнокожих Мартина Лютера Кинга.
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"Критики заявляли, что этот недосмотр (публикация персональных данных - ред.) - доказательство спешки ФБР при проверке материалов, опубликованных по требованию президента (США Дональда Трампа - ред.). И в них были раскрыты по меньшей мере одно полное личное дело агента ЦРУ и номера страховых полисов сотен других людей", - пишет издание.
Как отмечает газета, номера полисов принадлежат, среди прочего, сотрудникам конгресса, разведывательных служб и бывшему послу, многие из которых еще живы.
Как заявил New York Times неназванный источник, чиновники администрации президента еще до публикации документов осознавали, что если обнародовать их в неотредактированном виде, будут раскрыты некоторые личные данные.
Издание замечает, что это было неизбежно, поскольку заявление Трампа о публикации документов застало его подчиненных по нацбезопасности врасплох, и им пришлось в срочном порядке проверять материалы, насчитывающие около 80 тысяч страниц. И это несмотря на то, что подготовка документов велась еще с конца января, когда американский лидер подписал указ о своем намерении обнародовать их.
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Ранее профессор Колумбийского университета Тим Нафтали заявил, что причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования.
Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. Немногочисленные документы, опубликованные тогда, не стали сенсацией.
Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
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