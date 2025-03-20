https://ria.ru/20250320/smi-2006158660.html

В США по недосмотру раскрыли персональные данные сотен людей

В США по недосмотру раскрыли персональные данные сотен людей - РИА Новости, 20.03.2025

В США по недосмотру раскрыли персональные данные сотен людей

Рассекреченные документы об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди из-за поспешного обнародования содержат персональные данные сотен людей, включая... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:11:00+03:00

2025-03-20T12:11:00+03:00

2025-03-20T12:12:00+03:00

в мире

сша

даллас

техас

джон кеннеди (политик)

дональд трамп

мартин лютер кинг

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Рассекреченные документы об убийстве американского президента Джона Ф. Кеннеди из-за поспешного обнародования содержат персональные данные сотен людей, включая сотрудников разведки и конгресса, сообщает газета New York Times. Ранее США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста борьбы за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. "Критики заявляли, что этот недосмотр (публикация персональных данных - ред.) - доказательство спешки ФБР при проверке материалов, опубликованных по требованию президента (США Дональда Трампа - ред.). И в них были раскрыты по меньшей мере одно полное личное дело агента ЦРУ и номера страховых полисов сотен других людей", - пишет издание. Как отмечает газета, номера полисов принадлежат, среди прочего, сотрудникам конгресса, разведывательных служб и бывшему послу, многие из которых еще живы. Как заявил New York Times неназванный источник, чиновники администрации президента еще до публикации документов осознавали, что если обнародовать их в неотредактированном виде, будут раскрыты некоторые личные данные. Издание замечает, что это было неизбежно, поскольку заявление Трампа о публикации документов застало его подчиненных по нацбезопасности врасплох, и им пришлось в срочном порядке проверять материалы, насчитывающие около 80 тысяч страниц. И это несмотря на то, что подготовка документов велась еще с конца января, когда американский лидер подписал указ о своем намерении обнародовать их. Ранее профессор Колумбийского университета Тим Нафтали заявил, что причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. Немногочисленные документы, опубликованные тогда, не стали сенсацией. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.

https://ria.ru/20250319/kennedi-2005873084.html

https://ria.ru/20250319/gru-2006025051.html

https://ria.ru/20250318/kennedi-2005622867.html

сша

даллас

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, даллас, техас, джон кеннеди (политик), дональд трамп, мартин лютер кинг, центральное разведывательное управление (цру), фбр, колумбийский университет