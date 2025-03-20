https://ria.ru/20250320/samara-2006108304.html
В аэропорту Самары задерживаются восемь рейсов
В аэропорту Самары задерживаются восемь рейсов - РИА Новости, 20.03.2025
В аэропорту Самары задерживаются восемь рейсов
Восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Самары на фоне временных ограничений на работу, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Самары... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:01:00+03:00
2025-03-20T08:01:00+03:00
2025-03-20T08:11:00+03:00
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САМАРА, 20 мар - РИА Новости. Восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Самары на фоне временных ограничений на работу, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Самары (Курумоч).Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.До этого в приложении МЧС России появилось сообщение, что на территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников.По данным онлайн-табло самарского аэропорта, изменено время вылета рейсов в Душанбе, Москву, Санкт-Петербург и Сургут. Прилет самолетов из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута также отложен. Вылет и прилет авиарейсов задерживается не более, чем на два часа, следует из онлайн-табло.
https://ria.ru/20250319/kuban-2005936342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, происшествия
В аэропорту Самары задерживаются восемь рейсов
В аэропорту Самары задерживаются восемь рейсов на фоне ограничений