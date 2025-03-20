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В аэропорту Самары задерживаются восемь рейсов - РИА Новости, 20.03.2025
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08:01 20.03.2025 (обновлено: 08:11 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/samara-2006108304.html
В аэропорту Самары задерживаются восемь рейсов
В аэропорту Самары задерживаются восемь рейсов - РИА Новости, 20.03.2025
В аэропорту Самары задерживаются восемь рейсов
Восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Самары на фоне временных ограничений на работу, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Самары... РИА Новости, 20.03.2025
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САМАРА, 20 мар - РИА Новости. Восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Самары на фоне временных ограничений на работу, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Самары (Курумоч).Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.До этого в приложении МЧС России появилось сообщение, что на территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников.По данным онлайн-табло самарского аэропорта, изменено время вылета рейсов в Душанбе, Москву, Санкт-Петербург и Сургут. Прилет самолетов из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута также отложен. Вылет и прилет авиарейсов задерживается не более, чем на два часа, следует из онлайн-табло.
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Самара, Происшествия
В аэропорту Самары задерживаются восемь рейсов

В аэропорту Самары задерживаются восемь рейсов на фоне ограничений

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 20 мар - РИА Новости. Восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Самары на фоне временных ограничений на работу, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Самары (Курумоч).
Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.
До этого в приложении МЧС России появилось сообщение, что на территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников.
По данным онлайн-табло самарского аэропорта, изменено время вылета рейсов в Душанбе, Москву, Санкт-Петербург и Сургут. Прилет самолетов из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута также отложен. Вылет и прилет авиарейсов задерживается не более, чем на два часа, следует из онлайн-табло.
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