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Путин и Лукашенко обсудили по телефону празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 20.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:43 20.03.2025 (обновлено: 17:56 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/putin-2006260736.html
Путин и Лукашенко обсудили по телефону празднование 80-летия Победы
Путин и Лукашенко обсудили по телефону празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 20.03.2025
Путин и Лукашенко обсудили по телефону празднование 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили празднование 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:43:00+03:00
2025-03-20T17:56:00+03:00
александр лукашенко
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
белоруссия
волгоград
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.В ходе разговора были затронуты вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также график предстоящих контактов и совместных мероприятий, в том числе международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля под эгидой парламентского собрания.
https://ria.ru/20250311/putin-2004274327.html
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александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия, волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне
Александр Лукашенко, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Белоруссия, Волгоград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и Лукашенко обсудили по телефону празднование 80-летия Победы

Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему празднования 80-летия Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора были затронуты вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также график предстоящих контактов и совместных мероприятий, в том числе международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля под эгидой парламентского собрания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияБелоруссияВолгоград80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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