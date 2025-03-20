https://ria.ru/20250320/putin-2006260736.html

Путин и Лукашенко обсудили по телефону празднование 80-летия Победы

Путин и Лукашенко обсудили по телефону празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 20.03.2025

Путин и Лукашенко обсудили по телефону празднование 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили празднование 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:43:00+03:00

2025-03-20T17:43:00+03:00

2025-03-20T17:56:00+03:00

александр лукашенко

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

белоруссия

волгоград

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.В ходе разговора были затронуты вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также график предстоящих контактов и совместных мероприятий, в том числе международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля под эгидой парламентского собрания.

https://ria.ru/20250311/putin-2004274327.html

россия

белоруссия

волгоград

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александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия, волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне