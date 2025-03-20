https://ria.ru/20250320/putin-2006228742.html

Путин подписал закон об организации МСУ в России

Путин подписал закон об организации МСУ в России - РИА Новости, 20.03.2025

Путин подписал закон об организации МСУ в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти, соответствующий... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:53:00+03:00

2025-03-20T15:53:00+03:00

2025-03-20T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Местное самоуправление определяется как признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан в целях осуществления своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения в пределах полномочий, предусмотренных законами. Документом устанавливаются следующие виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Закон также предполагает право регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления. В соответствии с документом, субъекты РФ смогут самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую. Закон должен вступить в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории. По словам главы комитета СФ Андрея Шевченко, закон позволяет выбрать региону именно ту модель местного самоуправления, которая будет в наибольшей степени учитывать его экономические, исторические, национальные, культурные и иные особенности. Законом предусматривается максимально гибкое регулирование организации местного самоуправления в регионах. Шевченко также отмечал, что законом повышается статус главы муниципального образования - теперь он будет одновременно замещать государственную должность субъекта федерации и муниципальную должность. По его словам, законом также утоняются полномочия, изначально закреплённые за регионом, которые по его решению могут быть переданы в муниципалитет с обязательным финансовым обеспечением. Это, например, дорожная деятельность в отношении местных дорог, транспортное обслуживание населения, организация мероприятий по охране окружающей среды. По мнению главы комитета СФ, очень важным нововведением является запрет на изменение объема полномочий муниципалитетов иными федеральными законами. В свою очередь первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев пояснял, что новый закон об общих принципах организации местного самоуправления позволит более четко распределить полномочия властей разного уровня в регионах.

https://ria.ru/20241202/malkov-1986804512.html

https://ria.ru/20241128/regiony-1986264613.html

https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982306369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, владимир якушев, совет федерации рф