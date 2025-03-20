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Путин одобрил планы костромского губернатора баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 20.03.2025
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14:07 20.03.2025 (обновлено: 14:08 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/putin-2006194761.html
Путин одобрил планы костромского губернатора баллотироваться на новый срок
Путин одобрил планы костромского губернатора баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 20.03.2025
Путин одобрил планы костромского губернатора баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин намерение Сергея Ситникова баллотироваться на новый срок губернатора Костромской области, пожелал ему успехов. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:07:00+03:00
2025-03-20T14:08:00+03:00
политика
владимир путин
сергей ситников
россия
костромская область
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин намерение Сергея Ситникова баллотироваться на новый срок губернатора Костромской области, пожелал ему успехов.Ситников после доклада Путину о ситуации в Костромской области попросил у главы государства одобрения на участие в выборах на пост главы региона."Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области вас поддержат", - сказал Путин на встрече в Кремле."Удачи вам", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250320/putin-2006191940.html
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политика, владимир путин, сергей ситников, россия, костромская область
Политика, Владимир Путин, Сергей Ситников, Россия, Костромская область
Путин одобрил планы костромского губернатора баллотироваться на новый срок

Путин одобрил планы костромского губернатора Ситникова избираться на новый срок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Костромской области Сергей Ситников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Костромской области Сергей Ситников во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Костромской области Сергей Ситников во время встречи
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин намерение Сергея Ситникова баллотироваться на новый срок губернатора Костромской области, пожелал ему успехов.
Ситников после доклада Путину о ситуации в Костромской области попросил у главы государства одобрения на участие в выборах на пост главы региона.
«
"Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области вас поддержат", - сказал Путин на встрече в Кремле.
"Удачи вам", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Костромской области Сергей Ситников во время встречи. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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