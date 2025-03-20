https://ria.ru/20250320/putin-2006194761.html
Путин одобрил планы костромского губернатора баллотироваться на новый срок
Путин одобрил планы костромского губернатора баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 20.03.2025
Путин одобрил планы костромского губернатора баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин намерение Сергея Ситникова баллотироваться на новый срок губернатора Костромской области, пожелал ему успехов. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:07:00+03:00
2025-03-20T14:07:00+03:00
2025-03-20T14:08:00+03:00
политика
владимир путин
сергей ситников
россия
костромская область
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин намерение Сергея Ситникова баллотироваться на новый срок губернатора Костромской области, пожелал ему успехов.Ситников после доклада Путину о ситуации в Костромской области попросил у главы государства одобрения на участие в выборах на пост главы региона."Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области вас поддержат", - сказал Путин на встрече в Кремле."Удачи вам", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250320/putin-2006191940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, сергей ситников, россия, костромская область
Политика, Владимир Путин, Сергей Ситников, Россия, Костромская область
Путин одобрил планы костромского губернатора баллотироваться на новый срок
Путин одобрил планы костромского губернатора Ситникова избираться на новый срок