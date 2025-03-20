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Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО
Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО - РИА Новости, 20.03.2025
Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Костромской области Сергея Ситникова за его работу с участниками специальной военной операции из... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:05:00+03:00
2025-03-20T14:05:00+03:00
2025-03-20T14:23:00+03:00
политика
россия
костромская область
владимир путин
сергей ситников
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Костромской области Сергея Ситникова за его работу с участниками специальной военной операции из региона. Путин встретился с Ситниковым в Кремле. Глава области сообщил президенту, что регион оказывает помощь трем подшефным полкам в зоне СВО. Также Ситников рассказал о мерах поддержки участников спецоперации, которые реализуются в регионе. Он подчеркнул, что вся работа в этой сфере выполняется. "Хорошо. Спасибо большое", - поблагодарил его Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, костромская область, владимир путин, сергей ситников
Политика, Россия, Костромская область, Владимир Путин, Сергей Ситников
Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО
Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО в Костромской области