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Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО - РИА Новости, 20.03.2025
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14:05 20.03.2025 (обновлено: 14:23 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/putin-2006191940.html
Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО
Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО - РИА Новости, 20.03.2025
Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Костромской области Сергея Ситникова за его работу с участниками специальной военной операции из... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:05:00+03:00
2025-03-20T14:23:00+03:00
политика
россия
костромская область
владимир путин
сергей ситников
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Костромской области Сергея Ситникова за его работу с участниками специальной военной операции из региона. Путин встретился с Ситниковым в Кремле. Глава области сообщил президенту, что регион оказывает помощь трем подшефным полкам в зоне СВО. Также Ситников рассказал о мерах поддержки участников спецоперации, которые реализуются в регионе. Он подчеркнул, что вся работа в этой сфере выполняется. "Хорошо. Спасибо большое", - поблагодарил его Путин.
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политика, россия, костромская область, владимир путин, сергей ситников
Политика, Россия, Костромская область, Владимир Путин, Сергей Ситников
Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО

Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО в Костромской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Костромской области Сергей Ситников во время встречи. 20 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Костромской области Сергей Ситников во время встречи. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Костромской области Сергей Ситников во время встречи. 20 марта 2025
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Костромской области Сергея Ситникова за его работу с участниками специальной военной операции из региона.
Путин встретился с Ситниковым в Кремле. Глава области сообщил президенту, что регион оказывает помощь трем подшефным полкам в зоне СВО. Также Ситников рассказал о мерах поддержки участников спецоперации, которые реализуются в регионе. Он подчеркнул, что вся работа в этой сфере выполняется.
"Хорошо. Спасибо большое", - поблагодарил его Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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ПолитикаРоссияКостромская областьВладимир ПутинСергей Ситников
 
 
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