https://ria.ru/20250320/putin-2006191940.html

Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО

Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО - РИА Новости, 20.03.2025

Путин поблагодарил Ситникова за работу с участниками СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Костромской области Сергея Ситникова за его работу с участниками специальной военной операции из... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:05:00+03:00

2025-03-20T14:05:00+03:00

2025-03-20T14:23:00+03:00

политика

россия

костромская область

владимир путин

сергей ситников

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Костромской области Сергея Ситникова за его работу с участниками специальной военной операции из региона. Путин встретился с Ситниковым в Кремле. Глава области сообщил президенту, что регион оказывает помощь трем подшефным полкам в зоне СВО. Также Ситников рассказал о мерах поддержки участников спецоперации, которые реализуются в регионе. Он подчеркнул, что вся работа в этой сфере выполняется. "Хорошо. Спасибо большое", - поблагодарил его Путин.

https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

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костромская область

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Варвара Скокшина

политика, россия, костромская область, владимир путин, сергей ситников