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Песков ответил на вопрос о протестах в Стамбуле - РИА Новости, 20.03.2025
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12:50 20.03.2025 (обновлено: 12:51 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/protesty-2006168989.html
Песков ответил на вопрос о протестах в Стамбуле
Песков ответил на вопрос о протестах в Стамбуле - РИА Новости, 20.03.2025
Песков ответил на вопрос о протестах в Стамбуле
Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы всегда говорили, что очень не любим, когда нам говорят, как жить, и мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли протесты в связи с задержанием мэра Стамбула стать поводом для разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу. Ранее газета Sözçü допустила вероятность того, что мэр Стамбула будет арестован в воскресенье, 23 марта, в тот день, когда крупнейшая оппозиционная Народно-Республиканская партия (СНР) проведет праймериз по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах.
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стамбул, россия, турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Стамбул, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков ответил на вопрос о протестах в Стамбуле

Песков: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств

© Getty Images / Future Publishing/GocherImagery/Tolga IldunАкция протеста после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу
Акция протеста после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Getty Images / Future Publishing/GocherImagery/Tolga Ildun
Акция протеста после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы всегда говорили, что очень не любим, когда нам говорят, как жить, и мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли протесты в связи с задержанием мэра Стамбула стать поводом для разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
Ранее газета Sözçü допустила вероятность того, что мэр Стамбула будет арестован в воскресенье, 23 марта, в тот день, когда крупнейшая оппозиционная Народно-Республиканская партия (СНР) проведет праймериз по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Financial Times: задержание мэра Стамбула повергло инвесторов в шок
Вчера, 11:45
 
СтамбулРоссияТурцияДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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