https://ria.ru/20250320/protesty-2006168989.html

Песков ответил на вопрос о протестах в Стамбуле

Песков ответил на вопрос о протестах в Стамбуле - РИА Новости, 20.03.2025

Песков ответил на вопрос о протестах в Стамбуле

Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:50:00+03:00

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2025-03-20T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы всегда говорили, что очень не любим, когда нам говорят, как жить, и мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли протесты в связи с задержанием мэра Стамбула стать поводом для разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу. Ранее газета Sözçü допустила вероятность того, что мэр Стамбула будет арестован в воскресенье, 23 марта, в тот день, когда крупнейшая оппозиционная Народно-Республиканская партия (СНР) проведет праймериз по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах.

https://ria.ru/20250320/arest-2006151440.html

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стамбул, россия, турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган