https://ria.ru/20250320/podrostok-2006303053.html

В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ

В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ - РИА Новости, 20.03.2025

В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ

Подросток в четверг попытался поджечь помещение многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области, возгорание ликвидировано до приезда... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:37:00+03:00

2025-03-20T19:37:00+03:00

2025-03-20T19:37:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

сертолово

ленинградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Подросток в четверг попытался поджечь помещение многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области, возгорание ликвидировано до приезда пожарных, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ. "По предварительным данным, подросток разлил легковоспламеняющуюся жидкость в помещении МФЦ в Сертолово... Возгорание ликвидировано до приезда пожарных", – сказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на ликвидацию возгорания, на место происшествия выехали все профильные службы. В оперативных службах РИА Новости уточнили, что подозреваемый в поджоге задержан. Официальным комментарием правоохранителей по поводу этого инцидента агентство пока не располагает.

https://ria.ru/20241228/kursk-1991869533.html

сертолово

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, сертолово, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)