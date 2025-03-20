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В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ - РИА Новости, 20.03.2025
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19:37 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/podrostok-2006303053.html
В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ
В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ - РИА Новости, 20.03.2025
В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ
Подросток в четверг попытался поджечь помещение многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области, возгорание ликвидировано до приезда... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:37:00+03:00
2025-03-20T19:37:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
сертолово
ленинградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Подросток в четверг попытался поджечь помещение многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области, возгорание ликвидировано до приезда пожарных, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ. "По предварительным данным, подросток разлил легковоспламеняющуюся жидкость в помещении МФЦ в Сертолово... Возгорание ликвидировано до приезда пожарных", – сказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на ликвидацию возгорания, на место происшествия выехали все профильные службы. В оперативных службах РИА Новости уточнили, что подозреваемый в поджоге задержан. Официальным комментарием правоохранителей по поводу этого инцидента агентство пока не располагает.
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сертолово
ленинградская область
россия
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происшествия, коммерческая недвижимость, сертолово, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Сертолово, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ

Подросток пытался поджечь помещение МФЦ в Сертолово в Ленинградской области

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Подросток в четверг попытался поджечь помещение многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области, возгорание ликвидировано до приезда пожарных, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ.
«
"По предварительным данным, подросток разлил легковоспламеняющуюся жидкость в помещении МФЦ в Сертолово... Возгорание ликвидировано до приезда пожарных", – сказал собеседник агентства.
По его словам, несмотря на ликвидацию возгорания, на место происшествия выехали все профильные службы.
В оперативных службах РИА Новости уточнили, что подозреваемый в поджоге задержан.
Официальным комментарием правоохранителей по поводу этого инцидента агентство пока не располагает.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьСертоловоЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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