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В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ
В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ - РИА Новости, 20.03.2025
В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ
Подросток в четверг попытался поджечь помещение многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области, возгорание ликвидировано до приезда... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:37:00+03:00
2025-03-20T19:37:00+03:00
2025-03-20T19:37:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
сертолово
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Подросток в четверг попытался поджечь помещение многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области, возгорание ликвидировано до приезда пожарных, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ. "По предварительным данным, подросток разлил легковоспламеняющуюся жидкость в помещении МФЦ в Сертолово... Возгорание ликвидировано до приезда пожарных", – сказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на ликвидацию возгорания, на место происшествия выехали все профильные службы. В оперативных службах РИА Новости уточнили, что подозреваемый в поджоге задержан. Официальным комментарием правоохранителей по поводу этого инцидента агентство пока не располагает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, коммерческая недвижимость, сертолово, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Сертолово, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ
Подросток пытался поджечь помещение МФЦ в Сертолово в Ленинградской области